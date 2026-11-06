Jurnalistul MAGA, Tucker Carlson, a întors armele: ”Este sfârșitul erei Trump”

Tucker Carlson a declarat sfârșitul erei Donald Trump și a postului Fox News în urma înfrângerii masive a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, în care democrații au preluat controlul ambelor camere ale Congresului. El a atribuit eșecul electoral politicii externe, acuzând totodată conducerea și jurnaliștii Fox News că l-au împins pe Donald Trump spre conflictul din Iran.

Fostul aliat al lui Donald Trump și fostă gazdă a Fox News, Tucker Carlson a numit aceste alegeri „cea mai mare înfrângere din viața noastră”, „un urlet colectiv de durere” și un dezastru comparabil cu scufundarea navei Lusitania (scufundată pe 7 mai 1915, a fost unul dintre cele mai dramatice și influente evenimente din Primul Război Mondial și a contribuit semnificativ la schimbarea opiniei publice din SUA despre Germania).

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În opinia sa, republicanii și-au pus singuri bețe în roate prin promovarea unor candidați slabi, inclusiv Vivek Ramaswamy (candidatul pentru postul de guvernator în statul Ohio) și Mike Rogers (candidatul republican pentru senat din Michigan, cel care a fost înfrânt de Abdul Al-Sayed). De asemenea, Carlson a descris nominalizarea lui Darline Gragan, candidatul republican pentru senatul din Carolina de Sud, drept un „ritual de umilire”.

Deși candidații pe care Partidul Republican i-a aruncat în luptă pentru alegerile din 3 noiembrie, factorul decisiv în aceste înfrângeri a fost războiul din Iran, despre care sondajele arată că rămâne profund nepopular printre americani. Prin intrarea în acest război, Trump și-a trădat alegătorii și „a ales Israelul în locul Statelor Unite”, a menționat Tucker Carlson. Prin urmare, Partidul Republican „a primit exact ceea ce merita”.

„Așadar, putem spune fără hiperbolă sau laudă că acesta este sfârșitul erei Trump”, a spus gazda podcastului conservator. „Este, de asemenea, sfârșitul erei Fox News”.

Carlson a găzduit o emisiune de seară la Fox News din 2016 până în 2023, în timpul căreia l-a lăudat adesea pe Trump, înainte ca postul de televiziune să anunțe că se „desparte” de el în luna aprilie a acelui an.

„Deci s-a terminat”, a spus Carlson. „Adică va continua, au abonamente la cablu și tot ce trebuie, dar, așa stau lucrurile, am terminat cu Fox News; am terminat cu Trump.”

Gazda podcastului, a cărei emisiune are peste cinci milioane de abonați, a spus că americanii ar trebui să fie în continuare recunoscători lui Trump dintr-un singur motiv.

„Ar trebui să fim recunoscători pentru principalul lucru pe care l-a făcut pentru noi, și anume să dezvăluie arhitectura subterană a puterii”, le-a spus Carlson telespectatorilor. „Trump, prin prezența sa, intenționată sau nu, aproape că nu contează, a tras cortina”.

De asemenea, acesta a avertizat că „pericolul nu s-a terminat” deoarece noul Congres nu va fi învestit până în luna ianuarie, iar Trump își va păstra în continuare puterea necontrolată în materie de politică externă. Înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, Carlson a susținut că Casa Albă ar putea fi la câteva zile distanță de lansarea unui atac nuclear asupra Iranului.

Carlson, cândva un susținător înfocat al războiului din Irak, a renunțat la sprijinul său pentru conflict în 2004 și de atunci s-a descris ca fiind un sceptic al intervențiilor străine. Înainte de alegerile din 2024, Carlson l-a susținut deschis pe Trump și a făcut campanie alături de el. Cu toate acestea, în primăvara aceasta, Carlson a devenit unul dintre mulții conservatori influenți care s-au despărțit public de președinte, după ce SUA și Israelul au lansat un atac comun împotriva Iranului.

Carlson a numit acest război „absolut malefic și dezgustător”, iar în replică, Trump l-a catalogat pe Carlson ca fiind „total irelevant” și „o persoană cu IQ foarte scăzut”.

Sondajele efectuate în ultimele luni indică faptul că mulți americani se opun războiului, care a dus la moartea a cel puțin 18 militari, a costat zeci de miliarde de dolari contribuabilii americani și a crescut prețurile combustibililor.Conform sondajelor efectuate la ieșirea din urne, conflictul s-a numărat printre principalele probleme invocate de alegători ca având un impact asupra deciziei lor la urne. Alte probleme majore au inclus corupția guvernamentală, costul vieții și inteligența artificială.

Într-un interviu acordat pentru Fox News în noaptea alegerilor, Trump însuși a recunoscut că războiul din Orientul Mijlociu ar fi putut juca un rol în alegerile de la jumătatea mandatului, deși a subliniat că atacarea Iranului a fost necesară. Vicepreședintele JD Vance a mers mai departe și a scris miercuri într-o postare lungă pe X că „motivul pentru care am pierdut este războiul”.