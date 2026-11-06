Zelenski se plânge că Ucraina n-a primit suma de 16 miliarde $ din ajutorul american convenit anterior

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reclamat că Ucraina n-a primit niciun dolar din ajutorul SUA convenit anterior. „Trebuie să ne luptăm pentru a obține aceste fonduri”, a spus președintele ucrainean.

Liderul ucrainean susține că țara sa trebuie să continue să solicite ajutor militar suplimentar din partea Statelor Unite.



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„Ucraina trebuie să se orienteze către o nouă infrastructură politică în SUA – și trebuie să o facă rapid. Trebuie să consolidăm sprijinul bipartizan de care beneficiem deja. Având în vedere modificarea raportului de forțe, trebuie să ne structurăm corect dialogul”, a declarat Zelenski.

Zelenski a precizat că alegerile de la mijlocul mandatului de pe 3 noiembrie care vor schimba peisajul politic din ianuari 2027 vor ajuta, într-o oarecare măsură, la obținerea unui ajutor nou din parte SUA.

„Trebuie să semnalăm faptul că, din acordurile și deciziile anterioare, 16 miliarde au fost reținute și nu au fost oferite Ucrainei. Suntem recunoscători pentru tot ceea ce am primit, dar Ucraina ar trebui, cel puțin, să lupte pentru a obține aceste fonduri. Ucraina trebuie să lupte, nimeni din SUA nu ar trebui să se simtă ofensat”, a afirmat liderul ucrainean.

Sursa Foto: The White House