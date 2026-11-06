Prima pagină » Război în Ucraina » Zelenski se plânge că Ucraina n-a primit suma de 16 miliarde $ din ajutorul american convenit anterior

Zelenski se plânge că Ucraina n-a primit suma de 16 miliarde $ din ajutorul american convenit anterior

Zelenski se plânge că Ucraina n-a primit suma de 16 miliarde $ din ajutorul american convenit anterior
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reclamat că Ucraina n-a primit niciun dolar din ajutorul SUA convenit anterior. „Trebuie să ne luptăm pentru a obține aceste fonduri”, a spus președintele ucrainean.

Liderul ucrainean susține că țara sa trebuie să continue să solicite ajutor militar suplimentar din partea Statelor Unite.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

„Ucraina trebuie să se orienteze către o nouă infrastructură politică în SUA – și trebuie să o facă rapid. Trebuie să consolidăm sprijinul bipartizan de care beneficiem deja. Având în vedere modificarea raportului de forțe, trebuie să ne structurăm corect dialogul”, a declarat Zelenski.

Zelenski a precizat că alegerile de la mijlocul mandatului de pe 3  noiembrie care vor schimba peisajul politic din ianuari 2027 vor ajuta, într-o oarecare măsură, la obținerea unui ajutor nou din parte SUA.

„Trebuie să semnalăm faptul că, din acordurile și deciziile anterioare, 16 miliarde au fost reținute și nu au fost oferite Ucrainei. Suntem recunoscători pentru tot ceea ce am primit, dar Ucraina ar trebui, cel puțin, să lupte pentru a obține aceste fonduri. Ucraina trebuie să lupte, nimeni din SUA nu ar trebui să se simtă ofensat”, a afirmat liderul ucrainean.

Sursa Foto: The White House

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEGOCIERIMelania Trump a primit delegațiile din Rusia și Ucraina la Casa Albă. Prima Doamnă dezvăluie cum a mediat negocierea armistițiului din orașul ucrainean Oleșki
19:18
Melania Trump a primit delegațiile din Rusia și Ucraina la Casa Albă. Prima Doamnă dezvăluie cum a mediat negocierea armistițiului din orașul ucrainean Oleșki
NEGOCIERIPremierul italian Giorgia Meloni avertizează țările din Europa că riscă să devină irelevante în negocierile de pace pentru Ucraina
17:56
Premierul italian Giorgia Meloni avertizează țările din Europa că riscă să devină irelevante în negocierile de pace pentru Ucraina
CONTROVERSĂZelenski declară că Elon Musk „nu are dreptul” să influențeze alegerile din Ucraina și Germania
15:27
Zelenski declară că Elon Musk „nu are dreptul” să influențeze alegerile din Ucraina și Germania
LIVE UPDATERăzboi în Ucraina, ziua 1.714. Germania acuză: Rusia nu vrea negocieri de pace serioase
07:35, 04 Nov 2026
Război în Ucraina, ziua 1.714. Germania acuză: Rusia nu vrea negocieri de pace serioase
LIVE UPDATERăzboi în Ucraina, ziua 1.713. Anunțul SUA pe care îl aștepta o lume întreagă: noi negocieri ruso-ucrainene săptămâna viitoare, la Abu Dhabi
08:05, 03 Nov 2026
Război în Ucraina, ziua 1.713. Anunțul SUA pe care îl aștepta o lume întreagă: noi negocieri ruso-ucrainene săptămâna viitoare, la Abu Dhabi
LIVE UPDATERăzboi în Ucraina, ziua 1.712. Sute de mii de ucraineni, lăsați fără curent în urma atacurilor rusești
07:37, 02 Nov 2026
Război în Ucraina, ziua 1.712. Sute de mii de ucraineni, lăsați fără curent în urma atacurilor rusești
Mediafax
Un politician numit Chris va fi următorul prim-ministru al Noii Zeelande, indiferent de partidul care va câștiga alegerile
Digi24
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Adevarul
Ce alocație primesc, de fapt, copiii ucraineni, comparativ cu cei români? De unde vine mitul celor 3.800 de lei care circulă din nou pe rețelele de socializare
Mediafax
SCANDALOS! Lucrătorii unei primării din Suceava au cărat gunoi cu drapelul românesc. Ce spune primarul AUR
Click
Sâmbăta Morților 2027: Ce le este interzis credincioșilor să facă în această zi. Superstiții de Moșii de Toamnă
Digi24
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Furnicile mai mici alocă o parte mai mare din bugetul lor energetic de repaus creierului
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
CONTROVERSĂDiana Buzoianu, președintele României – este scenariul pe care îl propune un lider USR pentru fosta ministră de la Mediu. Ce o recomandă pentru o candidatură la următoarele alegeri prezidențiale
16:51
Diana Buzoianu, președintele României – este scenariul pe care îl propune un lider USR pentru fosta ministră de la Mediu. Ce o recomandă pentru o candidatură la următoarele alegeri prezidențiale
AGRICULTURĂRăzboiul prețurilor la grâu. Rusia a ieftinit masiv cerealele și trage în jos cotațiile din Portul Constanța
16:47
Războiul prețurilor la grâu. Rusia a ieftinit masiv cerealele și trage în jos cotațiile din Portul Constanța
ECONOMIEAlexandru Nazare le cere ordonatorilor de credite să vină cu propuneri pentru reducerea cheltuielilor
16:41
Alexandru Nazare le cere ordonatorilor de credite să vină cu propuneri pentru reducerea cheltuielilor
CONTROVERSĂRăzboiul primarilor. Creșterea taxelor locale creează tensiuni. Elena Lasconi spune că va mări taxele, Olguța Vasilescu exclude categoric
16:29
Războiul primarilor. Creșterea taxelor locale creează tensiuni. Elena Lasconi spune că va mări taxele, Olguța Vasilescu exclude categoric
FLASH NEWSNicușor Dan și Ursula von der Leyen au patru teme majore pe agenda întâlnirii de la București. Ce urmează să discute cei doi
16:17
Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au patru teme majore pe agenda întâlnirii de la București. Ce urmează să discute cei doi
CONTROVERSĂSimina Tănăsescu vorbește despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în fața reprezentanților celor mai înalte jurisdicții constituționale din 10 țări. Cum a încercat să argumenteze controversata decizie
16:16
Simina Tănăsescu vorbește despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în fața reprezentanților celor mai înalte jurisdicții constituționale din 10 țări. Cum a încercat să argumenteze controversata decizie

Cele mai noi

Trimite acest link pe