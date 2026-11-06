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Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că, în următorii 2-3 ani, prețurile la energie ar putea scădea 

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Prețurile la energie din România ar putea reveni la un nivel normal în următorii doi-trei ani, iar efectele investițiilor din sector ar putea începe să se vadă mai clar din 2028. Estimarea îi aparține consilierului prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, care a vorbit vineri, la Concordia Summit 2026, despre perspectivele pieței energetice și dificultățile cu care se vor confrunta consumatorii și companiile în perioada următoare.

Burnete a avertizat însă că iarna care urmează va fi dificilă, nu doar pentru România, ci și pentru alte state, din cauza tensiunilor de pe piața internațională a energiei. În opinia sa, revenirea la prețuri mai apropiate de normal va depinde de finalizarea investițiilor deja începute și de dezvoltarea infrastructurii energetice.

Investițiile în regenerabile și stocare ar putea reduce presiunea prețurilor

Consilierul prezidențial a amintit că România a investit în noi capacități de producție a energiei regenerabile și în sisteme de stocare. Totuși, rețelele trebuie dezvoltate în continuare, deoarece infrastructura actuală nu ține pasul cu ritmul în care apar noi capacități de producție.

Un alt factor important îl reprezintă proiectul Neptun Deep, din Marea Neagră, prin care România urmează să devină producător de gaze naturale la scară mai mare. Intrarea gazelor în piața națională ar putea contribui la reducerea presiunii asupra prețurilor.

„Sentimentul meu este că în doi-trei ani prețul energiei în România va reveni undeva la normal”, a declarat Radu Burnete. Acesta a adăugat că speră ca, începând din 2028, costurile energiei să nu mai apese la fel de puternic asupra mediului de afaceri.

Burnete avertizează că următoarea iarnă va fi dificilă

În paralel cu investițiile din sectorul energetic, consilierul prezidențial consideră că România trebuie să țină sub control cheltuielile publice și să reducă deficitul bugetar. El a afirmat că, dacă deficitul va ajunge anul viitor la aproximativ 5% din PIB, perspectivele economice ar putea începe să se îmbunătățească.

Burnete a legat evoluția economiei și de situația geopolitică. În opinia sa, încheierea războiului din Iran și un eventual armistițiu în Ucraina ar putea contribui la îmbunătățirea perspectivelor economice.

Capitalul românesc, o sursă importantă pentru investiții

La Concordia Summit 2026, Radu Burnete a vorbit și despre necesitatea mobilizării capitalului autohton pentru finanțarea companiilor românești. El a susținut că piața de capital din România are nevoie de instrumente financiare mai dezvoltate, de mai multă lichiditate și de o legislație mai simplă.

Consilierul prezidențial a arătat că economiile disponibile în România ar trebui să ajungă într-o măsură mai mare la companiile mici, mijlocii și mari, pentru a susține investițiile și creșterea economică.

Estimarea cu privire la revenirea prețurilor la energie reprezintă perspectiva exprimată de Radu Burnete, nu o garanție privind evoluția facturilor. Costurile vor depinde de ritmul investițiilor, de dezvoltarea rețelelor, de intrarea gazelor din Neptun Deep și de evoluțiile de pe piețele internaționale.

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