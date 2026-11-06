Iau amendă dacă organizez o zi de naștere în curtea casei mele? Ce spune Legea nr. 61/1991

Iau amendă dacă organizez o zi de naștere în curtea casei mele? Iată ce spune Legea nr. 61/1991.

Multe dintre gesturile pe care românii le fac zilnic, fără să se gândească la consecințe, pot atrage amenzi usturătoare. Unul dintre cele mai întâlnite este organizarea unei petreceri în curtea casei.

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Organizarea unei zile de naștere în curtea propriei case nu este interzisă de lege și nu atrage automat aplicarea unei amenzi. Totuși, trebuie să ținem cont de câteva aspecte importante, cum ar fi regulile privind liniștea și ordinea publică.

Potrivit Legii nr. 61/1991, art. 2 pct. 27, organizarea unor petreceri private în corturi, spații deschise sau alte locuri, inclusiv în curtea locuinței, poate fi sancționată dacă muzica este difuzată la o intensitate care tulbură liniștea locuitorilor, în condițiile prevăzute de lege.

Amenda pentru această faptă este cuprinsă între 4.000 și 6.000 de lei. În cazul în care fapta se repetă în termenul legal, sancțiunea poate ajunge la 6.000–12.000 de lei.

Așadar, organizarea unei zile de naștere în curtea propriei case nu reprezintă o ilegalitate, atâta timp cât muzica și zgomotul produse de petrecere nu deranjază vecinii și nu încalcă prevederile legale privind liniștea publică.

Alte greșeli pe care românii le fac, fără a ști că sunt ilegale

1. Să arunci o pungă cu gunoi lângă tomberon, nu în el

Primul lucru pe care mulți oameni îl fac și care pare aparent nevinovat este aruncarea gunoiului lângă tomberon, ci nu în acesta.

Cadrul legal: OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20 alin. (3), care interzice abandonarea, aruncarea și ascunderea deșeurilor. În funcție de încadrarea juridică, OUG nr. 92/2021 prevede sancțiuni diferite, inclusiv amenzi de ordinul miilor de lei.

2. Să îți rezervi un loc de parcare public punând un scaun sau o ladă pe carosabil

Una dintre cele mai întâlnite fapte este „rezervarea” unui loc de parcare public prin amplasarea unui obiect pe carosabil, pentru a împiedica ocuparea acestuia de către alți șoferi.

Cadrul legal: Hotărârile consiliilor locale care reglementează gospodărirea și ocuparea domeniului public. Nu există o singură amendă națională aplicabilă tuturor situațiilor.