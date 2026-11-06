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Secretarul general al NATO afirmă că Europa a achiziționat gaz natural lichefiat din Rusia: „Europa nu este lipsită de defecte”

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Acordul dintre Washington și Moscova privind livrările de motorină rusească a provocat„panică” în rândul aliaților europeni ai SUA, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. 

Liderul alianței nord-atlantice a menționat că țările europene continuă să importe volume semnificative de resurse energetice din Rusia, în special gaz natural lichefiat.

Întrebat și despre acordul dintre Trump și Putin privind importurile de motorină rusească, liderul NATO a spus:

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Mark Rutte: Gazul exportat către UE îi aduce mai mult profit lui Putin decât motorina vândută către SUA

Mark Rutte a atras atenția că Europa a achiziționat cantități mari de gaz natural lichefiat din Rusia în 2025 decât ar putea să o facă tranzacția cu motorină a Statelor Unite.

„Înțeleg panica din Europa privind acordul cu motorină. Europa a cumpărat gaz natural lichefiat în valoare de 6 miliarde de euro. Asta generează mai mult profit decât ar putea genera acordul cu motorină.” 

El a specificat și că exportul de gaz către Europa i-ar putea aduce lui Putin mai mulți bani decât acordul lui Trump.

„Europa nu este nici ea lipsită de defecte”, a declarat Mark Rutte într-un interviu pentru emisiunea Pauw & De Wit.

Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit despre deteriorarea situației securității internaționale, războiul din Ucraina, consolidarea militară a Rusiei și viitorul cooperării dintre Europa și Statele Unite.

El a discutat cu gazda emisisiunii despre cât de semnificativă este, în realitate, amenințarea din partea Rusiei și dacă este Europa suficient de pregătită pentru un eventual conflict și ce rol joacă NATO în protejarea statelor sale membre.

Mark Rutte: „Războiul se va încheia cu un acord de pace”

Mark Rutte a afirmat că războiul ruso-ucrainean se va încheia printr-un acord negociat și este de părere că luptele nu vor duce la o victorie categorică pentru vreuna dintre părți.

„Acest gen de războaie se încheie întotdeauna cu un acord de pace, care este adesea un fel de compromis”, a spus Rutte

„Amenințarea rusă nu se manifestă direct la granița noastră în acest moment, deoarece mulți dintre acei soldați sunt ocupați în Ucraina. Dar dacă războiul se va termina, atunci imensa lor armată nu va rămâne acolo doar pentru a fi o armată imensă”, a adăugat secretarul NATO.

Sursa Foto: Hepta

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