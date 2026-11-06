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SURSE | Proiectul de producție comună de drone România–Ucraina, blocat de Miruță în mandatul său. Ce soluție analizează ministrul Radu Oprea pentru deblocarea proiectului de 200 de milioane de euro

Luiza Dobrescu
SURSE | Proiectul de producție comună de drone România–Ucraina, blocat de Miruță în mandatul său. Ce soluție analizează ministrul Radu Oprea pentru deblocarea proiectului de 200 de milioane de euro
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Proiectul de producție comună de drone între România și Ucraina, convenit în luna martie a acestui an de președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, prin semnarea unui parteneriat în acest sens, ar fi fost blocat de fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, susțin, pentru Gândul, surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Cele 200 de milioane de euro alocate proiectului prin programul european SAFE sunt în așteptare, iar ministrul Apărării, Radu Oprea, ia în calcul transferarea acestuia către Ministerul Economiei, instituție care are în subordine companii cu capacități de producție în industria de apărare, au declarat aceleași surse.

Proiectul, blocat din cauza capacității de implementare a Romtehnica

Sursele citate susțin că suma de 200 de milioane de euro destinată proiectului este în prezent blocată, iar una dintre variantele analizate este schimbarea instituției care ar urma să coordoneze implementarea acestuia.

Mai exact, se ia în calcul transferarea proiectului către Ministerul Economiei, în condițiile în care instituția are în subordine companii care ar putea asigura producția echipamentelor militare.

Potrivit acelorași surse, blocajul ar fi fost generat de decizia lui Radu Dinel Miruță ca Romtehnica să se ocupe de implementarea proiectului, deși compania nu ar avea capacitatea necesară pentru a duce la îndeplinire acest obiectiv.

Radu Miruță / Foto – Mediafax

România și Ucraina au convenit producția comună de drone

În luna martie 2026, președintele Nicușor Dan și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au semnat un parteneriat privind producția comună de drone pe teritoriul României.

Proiectul urmărește dezvoltarea unei capacități de producție în industria românească de apărare, prin cooperare cu partea ucraineană și transfer de tehnologie.

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