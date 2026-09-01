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Traficul de la Isaccea a fost suspendat în urma unui atac cu drone. Punctul vamal de la Orlivka a fost distrus. Cum s-a văzut totul din România

Elena Popescu
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Un nou atac cu drone lansat de Rusia în apropierea frontierei României a provocat probleme serioase pentru traficul dintre România și Ucraina. Punctul de trecere a frontierei Orlivka, aflat în sudul Ucrainei și care asigură legătura cu Isaccea, județul Tulcea, a fost lovit și este temporar închis.

În cursul nopții de luni spre marți, rușii au lansat atacuri și au distrus punctul de trecere a frontierei cu bacul dinspre Ucraina spre România, de la Orlivka-Isaccea, determinând autoritățile ucrainene să îl închidă.

”Din cauza unui atac inamic, punctul de control din Orlivka este închis temporar. În timpul nopții, Rusia a atacat punctul de control internațional al feribotului din Orlivka, situat la granița cu România, cu drone de atac de tip Shahed. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii și teritoriului punctului de control, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de intervenție”, a transmis Serviciul de Grăniceri al Ucrainei.

Punctul de trecere a frontierei este temporar închis, iar formalităţile de trecere a cetăţenilor şi a mijloacelor de transport prin ”Orlivka” au fost suspendate temporar.

”În prezent, înregistrarea cetățenilor și a vehiculelor prin acest punct de control este suspendată temporar. Acest lucru a fost comunicat părții române. Traficul este redirecționat către alte puncte de control. Vă rugăm să țineți cont de aceste informații atunci când intenționați să traversați frontiera de stat”, a mai transmis serviciul ucrainean.

Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea

Autoritățile române au monitorizat situația în timpul nopții. În România a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a atacurilor desfășurate în apropierea frontierei. Ministerul Apărării Naționale a luat măsuri pentru supravegherea spațiului aerian din zona de frontieră.

Armata Română a ridicat în aer două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, precum și un elicopter pentru monitorizarea situației din zona de frontieră.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, dronele nu au pătruns în spațiul aerian național. Piloții aeronavelor aflate în misiune au observat însă exploziile produse pe teritoriul ucrainean, în apropierea frontierei României.

Cum s-a văzut bombardamentul din România

Noaptea trecută a adus panică pentru românii care locuiesc în apropierea frontierei cu Ucraina. Din Isacea, exploziile s-au putut vedea cu ochiul liber, la fel ca și liniile de foc produse de apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Cunoscuta bloggeriță culinară Gina Bradea a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip care suprinde atacul de pe teritoriul Ucrainei. În imagini se pot vedea explozii, dar se aud și bubuituri puternice. ”Locuiesc la Isaccea, lângă portul Orlovka/Orlivka din Ucraina.  Am filmat spre final. Mi-e frică să mai dorm”, a scris aceasta în descrierea clipului.

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