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Nicușor Dan recunoaște că amploarea crizei politice a depășit așteptările. Ce spune despre viitorul Guvern

Olga Borșcevschi
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Președintele Nicușor Dan a declarat, marţi, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, că îi pare rău că nu s-a reuşit realizarea rotaţiei în cursul acestei veri deoarece a fost o criză politică care a depăşit aşteptările. „A fost o criză care ne-a depășit previziunile”, a spus Nicușor Dan despre criza politică din România.

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Nicușor Dan: „A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile”

În fața a 200 de diplomați și consuli români din țările membre NATO și UE, șeful statului a vorbit despre securitatea României și relațiile externe, dar și despre prioritățile în formarea unui nou Guvern. El a subliniat că în formarea viitorului Guvern, prioritară va fi alegerea persoanei care va conduce Ministerul de Externe.

„Îmi pare rău că nu am reuşit, aşa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotaţia în cursul acestei veri. A fost o criză politică care ne-a depăşit previziunile. Şi sper ca în relaţia cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reuşim să găsim poziţia potrivită pentru Ministerul de Externe. Pentru că există chestiuni logistice importante, amânate şi pe partea de finanţare, şi pe partea de sedii administrative ale României în afară şi politica externă este o… inclusiv din perspectivă economică, este o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm, deci sper că pe partea administrativă vom avea nişte progrese în cursul anului care urmează”, a declarat Nicuşor Dan.

Presedintele Nicusor Dan sustine o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, miercuri, 4 iunie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Președintele Nicușor Dan urmează să discute din nou cu liderii partidelor politice pro-occidentale, în următoarele zile, pentru stabilirea unei noi formule de guvernare a țării.

Conducerea PSD a adoptat, luni, la Consiliul Naţional de la Sinaia, o rezoluţie, intitulată: „Asumarea responsabilităţii guvernării de către Partidul Social-Democrat” care prevede că PSD va susţine formarea unui guvern minoritar social-democrat, sau un guvern politic construit în jurul PSD şi nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte. Ulterior, Sorin Grindeanu a anunțat că își va asuma guvernarea, inclusiv postul de premier.

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