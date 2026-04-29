Nicușor Dan face precizări despre negocierile cu partidele. Ce spune despre eventualitatea suspendării și despre scenariul unui guvern minoritar

Președintele Nicușor Dan participă miercuri, 29 aprilie, la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, unde se va discută despre investiții și cooperare economică în regiune, relatează Mediafax.

„Scenariul de care vorbiți este extrem de puțin probabil”

UPDATE 12:22 Simion v-a acuzat că încălcați constituția. Vă răzgândiți, vă temeți de suspendare?

Chiar Constituția vorbește de direcția prooccidentală a României, eu am acționat in această direcție voi acționa ca România sa fie guvernată de forte pro occidentale, de suspendare nu e ceva serios, ea e un mecanism serios, parlamentul și cetățenii penalizează președintele care încalcă Constituția.

Refuzați sa desemnați premier, ați fi in situația asta?

Scenariul de care vorbiți este extrem de puțin probabil, nu există o declarație că PSD ar merge spre acest scenariu, putem apoi dezbatere argumentele sunt de partea mea.

UPDATE:„Inițiativa celor 3 Mări, ieri partea politică, azi economică. De ce e important acest format, sunt țări, cele mai multe foste comuniste, aceleași aspirații, e important să ne asociem pentru a ne expune mai bine interesele

Pe parte economică o oportunitate de a conecta economiile noastre, o lume în care contează mărimea, am avut o întâlnire cu cancelarul austriac, premierul Moldovei, s-au semnat parteneriate, participarea României la acest fond al regiunii, după-amiază ne întâlnim cu secretarul general al energiei SUA, Chris Wright,cum este coridorul vertical de gaz, cu asta încheiem”, spune Nicușor Dan.

Nicușor Dan participă la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, în Croația

Președintele României, Nicușor Dan, participă miercuri, de la ora 10:00 (ora României) la sesiunea specială a Forumului de Afaceri din cadrul Inițiativei celor Trei Mări, eveniment organizat în Dubrovnik, unde are loc summitul regional.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele va lua parte și Panelul Liderilor, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri și financiar din Europa, dar și din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Canada.

La acest forum sunt prezente inclusiv instituții financiare internaționale importante, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare, U.S. International Development Finance Corporation, Japan Bank for International Cooperation și Japan External Trade Organization.

Ce reprezintă Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări

Evenimentul este considerat o platformă importantă pentru atragerea investițiilor, în special în sectorul energetic. Forumul reunește peste 1.200 de participanți din 45 de țări, reprezentând 174 de instituții și peste 700 de companii și organizații financiare.

Administrația Prezidențială a declarat că prezența numeroasă a firmelor românești arată că există un interes crescut pentru proiectele regionale.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică la nivel prezidențial care reunește state membre ale Uniunii Europene situate între Marea Adriatică, Marea Baltică și Marea Neagră, și are ca scop dezvoltarea infrastructurii și reducerea decalajelor economice prin investiții în energie, transport și digitalizare.

