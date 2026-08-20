Nicuşor Dan felicită piloţii care au neutralizat drona de lângă Neptun Alpha şi condamnă intensificarea incidentelor de acest gen din partea Rusiei

Preşedintele Nicuşor Dan transmite felicitări piloţilor celor două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române care au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni, aflată în Zona Economică Exclusivă a României.
Dispozitivul se afla în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită, anunţă, joi, Ministerul Apărării Naţionale,
Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei… pic.twitter.com/iq8dVkcoXH
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 20, 2026
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis pe X un mesaj de felicitare pentru piloţii aeronavelor care au neutralizat dispozitivul de zbor.
„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă. O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol. Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări”, transmite preşedintele Nicuşor Dan