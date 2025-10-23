Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan îi pune în dificultate liderii PNL, USR și UDMR: NU vrea referendum pe pensiile magistraților

Nicușor Dan îi pune în dificultate liderii PNL, USR și UDMR: NU vrea referendum pe pensiile magistraților

24 oct. 2025
Nicușor Dan îi pune în dificultate liderii PNL, USR și UDMR: NU vrea referendum pe pensiile magistraților

La finalul reuniunii Consiliului European, președintele Nicușor Dan a lăsat de înțeles că nu este de acord cu organizarea unui referendum în România pe tema pensiilor magistraților, după ce legea pentru care a insistat premierul Ilie Bolojan a picat la Curtea Constituțională pentru că Guvernul n-a respectat o condiție legală de bază: nu a solicitat avizul CSM.

În ciuda propunerilor liderilor PNL, USR și UDMR – de organizare a unui referendum în România pe tema pensiilor și pensionărilor din sistemul judiciar, Nicușor Dan a spus că „el crede că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere și când există opinii foarte bine conturate și opuse pe un subiect”.

„Pe subiectul pensiilor magistraților nu există această dezbatere în societate. Suntem însă cu toții de acord că e anormal ca în orice domeniu de activitate pensia să fie cât salariul. Pentru că încurajezi oamenii să iasă la pensie când ei pot să mai muncească pentru societate. Deci nu există o dezbatere: nici în interiorul societății, nici în interiorul clasei politice pe subiectul ăsta. Există un acord politic, mai departe există nuanțe. Nuanțele nu poți niciodată să le tranșezi cu un referendum”, spune Dan.

El crede că problema pensiilor magistraților trebuie rezolvată cu actorii „relevanți” și anunță că – după decizia CCR – va avea în continuare discuții cu oamenii din magistratură pentru a se rezolva problemele.

„Este o problemă a societății, este o așteptare a societății, trebuie să o rezolvăm echilibrat, odată pentru totdeauna”, anunță președintele României.

De la Bruxelles, Nicușor Dan a anunțat că va participa – așa cum îi dă dreptul Constituția – și la ședințele viitoare ale CSM – iar în 2 – 3 luni va prezenta un „tablou de bord” în ceea ce privește sistemul judiciar, la care în prezent lucrează.

Cine trebuie să rezolve problema pensiilor magistraților?

Nicușor Dan la final de Consiliu a fost clar: partidele coaliție trebuie să rezolve problema pensiilor magistraților.

Cred că tipul ăsta de declarații (n.r. de cereri de demisie a lui Ilie Bolojan) merg mult prea departe. Noi avem de rezolvat o problemă. Există o injustiție specială, o așteptare pe reforma pensiilor magistraților. Și în mod responsabil, fiecare dintre partidele din coaliție trebuie să contribuie la rezolvarea acestei probleme. Ca să vină în rezolvarea acestei așteptări pe care societatea o are.

În cadru general, este bine ca toți actorii politici care fac parte din această coaliție să se comporte instituțional și în acord cu așteptările românilor.

Așteptările românilor este să scoatem țara din această criză bugetară și să construim o economie care să aducă prosperitate pentru români”.

În ceea ce privește problema pensiilor militarilor, președintele Nicușor Dan a spus că deja a avut o discuție pe această temă însă, în acest caz, legea deja prevede o extindere a vârstei de pensionare.

Trebuie menționat că după ce proiectul de lege de reformă a pensiilor magistraților – pe care a insistat Ilie Bolojan – a picat la CCR, mai mulți lideri politici apropiați de premierul României și președintele PNL au insistat pe ideea organizării unui referendum, odată cu desfășurarea alegerilor locale din București, din 7 decembrie.

Ciprian Ciucu (PNL), apropiat de Ilie Bolojan și susținut de acesta în cursa pentru Primărie – a avansat ideea referendumului pe tema pensionării magistraților, ca apoi tema să fie propusă insistent și de lideri USR dar și de Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Strânși în coaliție, aceiași lideri s-au certat, n-au reușit să decidă organizarea unui referendum pe tema pensiilor sistemului judiciar dar, cu toate acestea, unii dintre ei – în public – totuși mai susțin ideea organizării unui referendum odată cu alegerile din 7 decembrie din București.

