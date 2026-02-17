Studenții cer modificarea „Legii Bolojan”, prin care li se limitează transportul cu trenul

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere schimbarea „Legii Bolojan” care limitează reducerea de 90% la tren pentru studenți. În prezent, reducerea se aplică doar pentru drumul dintre localitatea de domiciliu și orașul în care studentul învață. Studenții vor ca reducerea să fie valabilă din nou pe toate rutele din țară, așa cum era înainte. Ei au făcut această solicitare în Comisia pentru învățământ din cadrul Camerei Deputaților, potrivit Edupedu.

Potrivit datelor prezentate de ANOSR, statul a cheltuit în 2025 aproximativ 179 de milioane de lei pentru transportul studenților. În 2024, când reducerea era valabilă peste tot, suma a fost de aproximativ 194 de milioane de lei. Diferența este de doar 14 milioane de lei, iar studenții susțin că economia este foarte mică și nu justifică limitarea facilității.

Aceștia argumentează că folosesc trenul nu doar pentru a merge acasă, ci și pentru practică, internshipuri, concursuri, conferințe sau alte activități importante pentru formarea lor. ANOSR mai avertizează că, dacă bugetul pentru Educație va fi mai mic decât anul trecut, va cere respingerea lui în Parlament.

