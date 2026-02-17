Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”

Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”

17 feb. 2026, 14:42, Știri politice
Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”

Președintele Nicușor Dan continuă să promoveze ideea unui referendum în Justiție, însă din declarațiile sale reiese că proiectul nu are, deocamdată, nici o formă concretă. Nu există întrebări stabilite, nu există calendar și nici măcar procedura de organizare nu este definită.

Întrebat despre inițiativă, șeful statului a vorbit mai degrabă despre intenții și ipoteze decât despre un plan concret.

„Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe. Cu ce ne ocupăm în momentul ăsta de a defini modul de consultare, astfel încât pe de o parte să fie asigurată confidențialitatea celor care să răspund și să nu existe niciun fel de dubiu că consultarea e reală. Asta necesită un efort logistic informatic”, a spus acesta.

Referendum fără calendar și fără întrebări stabilite

Președintele a explicat că vrea să consulte magistrații cu privire la acuzațiile din sistemul judiciar, pe care le-a descris drept „foarte grave”, dar nedovedite.

„Acuzele aduse atunci sunt foarte grave. Pe de altă parte ele sunt în acest moment niște acuze care nu sunt dovedite cu fapte. Asta e starea de la care pornim”, a spus Nicușor Dan.

Totuși, consultarea nu există încă nici măcar la nivel tehnic.

Cu ce ne ocupăm în momentul ăsta e de a defini modul de consultare”, a declarat acesta.

Întrebat când va avea loc referendumul, răspunsul a fost la fel de vag. Nu există o dată, nu există un termen și nici măcar o etapă administrativă clară.

În prezent, discuțiile sunt pur teoretice: consultări individuale cu membri ai Consiliul Superior al Magistraturii și dezvoltarea unui sistem informatic. Practic, referendumul este încă în faza de idee.

Chiar și scopul votului rămâne incert. Președintele spune că ar urma să întrebe magistrații dacă acuzațiile sunt reale. Întrebat ce se întâmplă dacă răspunsul este „da”? Nici aici nu există un plan.

„Pentru moment e o ipoteză”, a admis președintele și a adăugat că „trebuie să existe un răspuns corespunzător din partea CSM”.

Pentru moment, însă, singura certitudine oferită de președinte rămâne formularea: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Nicușor Dan are câte cinci variante de candidați pentru șefia fiecărui serviciu : „Se va întâmpla curând”

Nicușor Dan, dezamăgit de întârzierile pe buget: „Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut”

Nicușor Dan merge pe 19 februarie la primul Consiliu de Pace, dedicat Fâșiei Gaza: „Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie”

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Senatoare americană care s-a întâlnit cu Nicușor Dan a încurcat Bucureștiul cu Budapesta
15:39
Senatoare americană care s-a întâlnit cu Nicușor Dan a încurcat Bucureștiul cu Budapesta
ADMINISTRAȚIE Bucureştiul candidează pentru găzduirea Forumului Oraşelor. Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi
15:16
Bucureştiul candidează pentru găzduirea Forumului Oraşelor. Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi
CONTROVERSĂ Cine este controversata senatoare SUA cu care s-a întâlnit Nicușor Dan la București. Acasă este acuzată de trafic de influență. Cum ar fi intervenit pentru soțul ei, bănuit că se întâlnește cu teroriști
15:10
Cine este controversata senatoare SUA cu care s-a întâlnit Nicușor Dan la București. Acasă este acuzată de trafic de influență. Cum ar fi intervenit pentru soțul ei, bănuit că se întâlnește cu teroriști
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan e pus pe fapte mari. Schimbă 50 de ambasadori cu unii care trebuie să atragă investiţii pentru România
14:49
Nicuşor Dan e pus pe fapte mari. Schimbă 50 de ambasadori cu unii care trebuie să atragă investiţii pentru România
ULTIMA ORĂ Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
14:24
Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament
14:13
Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Câinii și pisicile răspândesc o specie invazivă de viermi. Cât de periculoși sunt?

Cele mai noi

Trimite acest link pe