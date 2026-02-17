Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”

Președintele Nicușor Dan continuă să promoveze ideea unui referendum în Justiție, însă din declarațiile sale reiese că proiectul nu are, deocamdată, nici o formă concretă. Nu există întrebări stabilite, nu există calendar și nici măcar procedura de organizare nu este definită.

Întrebat despre inițiativă, șeful statului a vorbit mai degrabă despre intenții și ipoteze decât despre un plan concret.

„Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe. Cu ce ne ocupăm în momentul ăsta de a defini modul de consultare, astfel încât pe de o parte să fie asigurată confidențialitatea celor care să răspund și să nu existe niciun fel de dubiu că consultarea e reală. Asta necesită un efort logistic informatic”, a spus acesta.

Referendum fără calendar și fără întrebări stabilite

Președintele a explicat că vrea să consulte magistrații cu privire la acuzațiile din sistemul judiciar, pe care le-a descris drept „foarte grave”, dar nedovedite.

„Acuzele aduse atunci sunt foarte grave. Pe de altă parte ele sunt în acest moment niște acuze care nu sunt dovedite cu fapte. Asta e starea de la care pornim”, a spus Nicușor Dan.

Totuși, consultarea nu există încă nici măcar la nivel tehnic.

„Cu ce ne ocupăm în momentul ăsta e de a defini modul de consultare”, a declarat acesta.

Întrebat când va avea loc referendumul, răspunsul a fost la fel de vag. Nu există o dată, nu există un termen și nici măcar o etapă administrativă clară.

În prezent, discuțiile sunt pur teoretice: consultări individuale cu membri ai Consiliul Superior al Magistraturii și dezvoltarea unui sistem informatic. Practic, referendumul este încă în faza de idee.

Chiar și scopul votului rămâne incert. Președintele spune că ar urma să întrebe magistrații dacă acuzațiile sunt reale. Întrebat ce se întâmplă dacă răspunsul este „da”? Nici aici nu există un plan.

„Pentru moment e o ipoteză”, a admis președintele și a adăugat că „trebuie să existe un răspuns corespunzător din partea CSM”.

Pentru moment, însă, singura certitudine oferită de președinte rămâne formularea: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”.

