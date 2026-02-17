Ministrul Muncii: „Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieși de sub protecția statului”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare care sunt categoriile de persoane cu handicap care au rămas fără certificat după reevaluare. Procesul de reformă a sistemului de încadrare în grad de handicap a început anul trecut atunci când autoritățile au anunțat o amplă revizuire a criteriilor și procedurilor de evaluare.

Florin Manole a scris pe Facebook că personale care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul, vor ieși de sub protecția statului. Reforma a fost anunțată încă din toamna anului trecut, când ministerul Muncii a susținut că verificările au scos la iveală nereguli în procesul de acordare a certificatelor și a promis schimbări pentru corectarea sistemului și direcționarea sprijinului către beneficiarii eligibili.

„De la aplicarea noilor criterii de dizabilitate, am început să facem ceea ce este corect pentru cei care au nevoie ca statul să le fie aproape. Astfel, cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieși de sub protecția statului. Acolo unde fraudele sunt intenționate și clare vom sesiza inclusiv Parchetul, astfel încât cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să plătească. Corectăm sistemul astfel încât doar cei care au nevoie să primească beneficiile”, a scris Florin Manole pe Facebook.

În perioada 6 noiembrie 2025 – 31 decembrie 2025, 27.658 de persoane încadrate în grad de handicap au fost reevaluate. Dintre acestea, 14.944 și-au menținut gradul, 4.036 au obținut un grad superior, 5.484 au fost încadrate într-un grad inferior, iar 3.194 de certificate nu au mai fost recunoscute, ceea ce a dus la pierderea indemnizației.

