Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Shein. Suspiciuni privind produse ilegale și mecanisme care creează dependență

Marți, Comisia Europeană a anunțat deschiderea unei investigații oficiale care vizează platforma online Shein, una dintre cele mai mari companii de comerț electronic din domeniul modei. Executivul european suspectează că serviciile oferite de compania chineză ar putea genera dependență în rândul utilizatorilor și că ar fi permis comercializarea unor produse considerate ilegale, inclusiv păpuși sexuale asemănătoare copiilor, relatează G4Media.

Se suspecteză că serviciile oferite de Shein ar putea genera dependență

Potrivit unui comunicat oficial, ancheta se concentrează, în primul rând, asupra sistemelor implementate de companie pentru a preveni vânzarea produselor interzise în Uniunea Europeană. Autoritățile europene analizează inclusiv modul în care platforma gestionează conținutul ce ar putea fi asociat materialelor care implică abuzuri sexuale asupra minorilor.

Un alt punct central al investigației vizează designul serviciilor digitale oferite de platformă. Oficialii europeni verifică dacă mecanisme precum recompensele sau punctele acordate utilizatorilor pentru activitate pot crea comportamente compulsive, cu posibile efecte negative asupra bunăstării consumatorilor și asupra protecției acestora în mediul online.

Totodată, Comisia analizează transparența sistemelor de recomandare utilizate de companie pentru a sugera produse clienților. Conform legislației europene, platformele sunt obligate să explice parametrii principali ai algoritmilor folosiți și să ofere utilizatorilor alternative care nu se bazează pe profilarea acestora.

În perioada următoare, instituția europeană va colecta probe suplimentare, inclusiv prin solicitări oficiale de informații, interviuri sau activități de monitorizare. Deschiderea procedurii nu stabilește automat existența unei încălcări a legislației, însă oferă autorităților posibilitatea de a impune măsuri provizorii sau sancțiuni, dacă neregulile vor fi confirmate.

Durata investigației nu este stabilită printr-un termen limită și va depinde de complexitatea cazului și de gradul de cooperare al companiei vizate.

