Nicuşor Dan e pus pe fapte mari. Schimbă 50 de ambasadori cu unii care trebuie să atragă investiţii pentru România

Peste 50 de ambasadori români, în diferite state, vor fi rechemaţi, a anunţat marţi preşedintele Nicuşor Dan, la radio România Actalităţi.

Funcția de ambasador nu va mai fi una strict diplomatică, ci devine una axată pe negocieri de afaceri, a mai spus preşedintele, cu motivaţia că aceştia vor avea ca rol principal atragerea de investiții în țară.

Primele mutări de trupe vor avea loc în luna martie a acestui an, a mai spus preşdintele la Radio România Actualităţi.

„O să avem o schimbare importantă în vara aceasta. Și pentru că termenul uzual este de 90 de zile de la rechemare, estimez că în martie o să avem 40, 50 de schimbări importante. Urmează capitale importante. Termenul uzual este de patru ani pentru un diplomat. Acest termen a expirat, trebuia să avem schimbări după alegerile din noiembrie 2025, dar asta nu s-a întâmplat, o să avem schimbări în martie 2026”.

Până acum, diplomaţia românească a fost văduvită de o anumită latură economică, mai subliniază Nicuşor Dan.

„În linii mari, pe parte diplomatică, este OK. Ce a lipsit e diplomația economică. În linii mari, ambasadorul trebuie să meargă, să vadă companii, să identifice oportunități. Dar trebuie să existe și creier care să identifice aceste opțiuni. Mandatul pe care o să li-l dăm este că partea economică e extrem de importantă în activitatea lor”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan merge pe 19 februarie la primul Consiliu de Pace, dedicat Fâșiei Gaza: „Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie”

Nicuşor Dan îl recheamă în ţară pe apropiatul lui Klaus Iohannis. Dan Mihalache a fost ambasador în Cipru