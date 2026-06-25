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Nicușor Dan, întâlnire de taină cu Alin Tișe, contestatar vehement al lui Ilie Bolojan. Șeful Consliului Județean Cluj confirmă întrevederea pentru Gândul

Olga Borșcevschi
Nicușor Dan, întâlnire de taină cu Alin Tișe, contestatar vehement al lui Ilie Bolojan. Șeful Consliului Județean Cluj confirmă întrevederea pentru Gândul
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Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Ilie Bolojan, s-a întâlnit joi dimineață cu președintele României, Nicușor Dan, aflat în vizită în oraș. Potrivit Cluj24, cei doi au discutat la o cafea, iar întâlnirea a durat peste 30 de minute.

Întâlnire discretă la Cluj între Nicușor Dan și Alin Tișe, înaintea deplasării în Polonia

Întâlnirea a avut loc la Hotel Victoria, iar Alin Tișe a confirmat că a discutat cu Nicușor Dan, însă a refuzat să ofere detalii despre conținutul conversației.

„Da. M-am văzut cu domnul președinte. Nu doresc să comentez mai mult”, a confirmat pentru Gândul, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Discuția s-a desfășurat înainte ca președintele să plece spre Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, de unde a zburat către Polonia.

Foto: Fascebook / Alin Tișe

Alin Tișe face parte din grupul Veștea, care n-a participat la Congresul extraordinar de duminică, alături de Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, Adrian Veștea, Toma Petcu, Sorin Cîmpeanu și Valeriu Iftime, precum și alți 15 lideri.

Nicușor Dan, baie de mulțime la Cluj Napoca în plină criză politică

Reamintim că Nicușor Dan a sosit miercuri seara la Cluj-Napoca unde a participat la o întâlnire privată cu organizatorii evenimentului Techsylvania la restaurantul Da Pino.

În ciuda orei târzii, președintele a făcut fotografii cu susținătorii timp de aproape o oră. (Mai multe detalii AICI)

Foto: Facebook / Nicușor Dan

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