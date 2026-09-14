Nicușor Dan, la Summitul Arctic din Finlanda: ”Legătura dintre regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Neagră este tot mai evidentă.”

Președintele Nicușor Dan participă duminică și luni la Summitul Arctic de la Rovaniemi, în Finlanda, unde se întâlnește cu mai mulți lideri europeni. Șeful statului a participat duminică seară la cina de lucru oferită de premierul finlandez Petteri Orpo și a transmis că securitatea Europei trebuie privită unitar, subliniind legătura tot mai evidentă dintre regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Neagră.

Nicușor Dan i-a mulțumit premierului Finlandei pentru invitația la reuniunea de la Rovaniemi și a insistat asupra faptului că evoluțiile de securitate dintr-o regiune a continentului produc efecte asupra întregii Europe.

„Îi mulțumesc domnului prim-ministru Petteri Orpo pentru invitația de a participa la Summitul Arctic de la Rovaniemi, Finlanda. Securitatea Europei este o preocupare comună”, a transmis președintele României.

Nicușor Dan: „Ceea ce se întâmplă într-o parte a continentului are consecințe directe asupra tuturor”

Șeful statului a pus accentul pe interdependența dintre diferitele zone strategice ale Europei, într-un context în care securitatea continentului rămâne în centrul discuțiilor dintre liderii europeni.

„Ceea ce se întâmplă într-o parte a continentului are consecințe directe asupra tuturor, iar legătura dintre regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Neagră este tot mai evidentă”, a afirmat Nicușor Dan.

Summitul de la Rovaniemi este organizat la inițiativa premierului finlandez Petteri Orpo și aduce la aceeași masă mai mulți lideri europeni.

Printre participanți se numără cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, și premierul Danemarcei, Mette Frederiksen. Instituțiile europene sunt reprezentate, între alții, de președintele Consiliului European, António Costa, și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Nicușor Dan vizitează baza militară Lapland Air Wing

Agenda de luni include vizitarea bazei militare Lapland Air Wing şi a Expoziţiei „Arctic Opposites”, participarea la Sesiunea de lucru „Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic” şi la dejunul de lucru „The EU’s Role and Actions in the Arctic”, dar şi o conferinţă comună de presă cu liderii participanţi la Summit.