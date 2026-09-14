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Suedia, la trei mandate de schimbarea puterii. Social-democrații conduc cu 176 la 173, după votul de duminică, dar negocierile se anunță dificile

Suedia, la trei mandate de schimbarea puterii. Social-democrații conduc cu 176 la 173, după votul de duminică, dar negocierile se anunță dificile
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Suedia s-a trezit luni fără un câștigător cert al alegerilor. Blocul din stânga, condus de Magdalena Andersson,  are 176 de mandate, față de 173 pentru dreapta premierului Ulf Kristersson, după numărarea a 94,4% din secțiile de votare. Rezultatul poate redeschide pentru Andersson drumul către funcția de prim-ministru, pierdută în 2022, dar lupta pentru putere este departe de a fi încheiată.

Primele sondaje la ieșirea de la urne au declanșat entuziasmul în tabăra social-democraților. Susținătorii Magdalenei Andersson s-au îmbrățișat, au deschis șampania și au sărbătorit ceea ce, pentru câteva ore, părea o victorie mult mai confortabilă.

Pe măsură ce numărătoarea a avansat însă, diferența s-a redus dramatic.

Cu rezultate disponibile din 6.195 dintre cele 6.312 circumscripții electorale, blocul condus de Andersson era creditat cu 176 de mandate, iar alianța de dreapta a lui Ulf Kristersson cu 173, potrivit datelor autorității electorale suedeze citate de svt.se.

Rezultatul definitiv ar putea fi cunoscut cel mai devreme miercuri, după numărarea voturilor rămase, inclusiv a celor din diaspora.

„Deocamdată, suntem în frunte. Şi dacă acest lucru se confirmă, atunci Suedia va avea un nou guvern”, a declarat Magdalena Andersson, lidera Partidului Social-Democrat și fost prim-ministru al Suediei, în fața susținătorilor reuniți la Stockholm.

Liderul social-democraților din Suedia, Magdalena Andersson

Diferența este însă suficient de mică pentru ca actualul premier să refuze să considere alegerile pierdute.

„Rămâne deschisă întrebarea cu privire la ce guvern va conduce Suedia în anii următori”, a declarat Ulf Kristersson, prim-ministrul Suediei și liderul Partidului Moderat, în timpul evenimentului electoral organizat de formațiunea sa.

Kristersson a transmis că intenționează să analizeze posibilitatea construirii unei majorități parlamentare chiar și în situația în care rezultatele actuale se mențin.

Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson

Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson

Magdalena Andersson poate reveni la conducerea Suediei, dar negocierile se anunță dificile

Pentru Magdalena Andersson, alegerile pot însemna revenirea spectaculoasă în fruntea guvernului la patru ani după pierderea puterii. Lidera social-democrată a condus Suedia înaintea alegerilor din 2022, când blocul de dreapta a obținut majoritatea parlamentară, iar Ulf Kristersson a devenit prim-ministru.

Un avantaj în numărul de mandate nu îi garantează însă automat revenirea la conducerea executivului.

Blocul de opoziție este format din Social-Democrați, Partidul de Centru, Verzi și Partidul de Stânga, formațiuni între care există diferențe importante în probleme economice, fiscale, energetice și de migrație.

Una dintre cele mai complicate relații este cea dintre Partidul de Centru, cu orientare favorabilă economiei de piață, și Partidul de Stânga. Reuters notează că diferențele dintre partidele blocului privesc inclusiv taxarea marilor averi și construcția de noi reactoare nucleare.

„Va dura destul de mult, nu vor ajunge la un acord imediat”, a declarat Anders Sannerstedt, politolog la Universitatea din Lund, pentru AFP.

Incertitudinea este resimțită și în rândul electoratului social-democrat.

„Situaţia se anunţă dificilă”, a declarat Emilia Wikström Melin, alegătoare suedeză, în seara scrutinului.

Cu toate acestea, ea crede că experiența fostului premier ar putea deveni decisivă în negocierile care urmează.

„Dar am încredere deplină în Magdalena: este o negociatoare experimentată şi are un plan pentru ca totul să funcţioneze”, a spus Emilia Wikström Melin.

În tabăra adversă, dificultățile de negociere din interiorul opoziției sunt văzute drept o posibilă șansă pentru Ulf Kristersson de a rămâne la putere.

„Chiar dacă vor câştiga, vor avea dificultăţi în formarea unui guvern”, a declarat Oliver Andersson, membru al organizației de tineret a Partidului Moderat, pentru AFP.

Premierul Ulf Kristersson ar putea încerca, în aceste condiții, să atragă sprijin dincolo de actualul său bloc politic, inclusiv din zona Partidului de Centru.

Democrații Suedezi pierd teren, dar pot ajunge pentru prima dată la guvernare

Una dintre marile mize ale scrutinului este viitorul Democraților Suedezi, partid antiimigrație cu rădăcini în extrema dreaptă, care a susținut din Parlament guvernul Kristersson în ultimii patru ani.

Înaintea alegerilor, premierul a promis că, în cazul unei victorii a blocului său, partidul va putea primi pentru prima dată portofolii ministeriale. Rezultatele preliminare indică însă o scădere a susținerii pentru Democrații Suedezi, de la aproximativ 20% la scrutinul precedent la circa 17,5%.

Ar fi primul recul al partidului în ceea ce privește atât procentul de voturi, cât și numărul de mandate în perioada în care Jimmie Åkesson s-a aflat la conducerea formațiunii.

Posibila intrare a partidului în guvern a devenit una dintre temele centrale ale campaniei și a mobilizat inclusiv personalități importante ale vieții culturale suedeze. Printre acestea se numără Benny Andersson, membru al legendarei formații ABBA, care și-a exprimat public sprijinul pentru tabăra de centru-stânga.

În același timp, Ulf Kristersson și aliații săi susțin că politicile aplicate în ultimii patru ani au redus imigrația și violența asociată bandelor criminale. Numărul solicitanților de azil a coborât la cel mai redus nivel din ultimii 40 de ani, iar decesele provocate de atacuri armate s-au redus puternic în timpul mandatului actualului guvern.

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