Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan merge la Copenhaga să le spună liderilor europeni și de ce s-au anulat alegerile din România

Luiza Dobrescu
01 oct. 2025, 10:17, Actualitate
Cea de-a VII-a reuniune a Comunității Politice Europene, din cadrul Consiliului European, îl are ca invitat și pe președintele României. Nicușor Dan va prezenta, în cadrul reuniunii informale de la Copenhaga, mai multe aspecte printre care și cele legate de motivul anulării alegerilor. 

Miercuri, ora 13.00 a României, începe reuniunea informală a şefilor de stat sau de Guvern din Uniunea Europeană, la Palatul Christiansborg, Copenhaga, Regatul Danemarcei.

Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan va participa, de la ora 20.00, la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei şi Majestatea Sa Regina Maria în onoarea liderilor participanţi la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

Joi, 2 octombrie, de la 11.00, ora României, Nicuşor Dan participă la cea de-a VII-a reuniune a Comunităţii Politice Europene.

Printre subiectele abordate, se numără și Războiul din Ucraina și asigurarea securității europene. În cadrul reuniunilor la care va participa, președintele va informa partenerii României asupra conținutului raportului pe care l-a primit de la procurorul general cu privire la anularea alegerilor, deși nu avem încă o imagine completă a situației.

Ba mai mult, nu există o dovadă oficială a interferenței ruse în campania electorală din România, până când va apărea raportul Parchetului.

Pe ordinea de zi a agendei de joi a evenimentului la care va fi prezent Nicușor Dan se află subiecte legate de sprijinul Ucrainei și consolidarea apărării, deficitul bugetar al României și PNRR.

La Copenhaga, liderii europeni vor discuta și despre apărarea Ucrainei împotriva Rusiei, după incursiunea în spațiul aerian al mai multor drone de proveniență rusească, care au generat stări de insecuritate în rândul țărilor vizate.

Se vorbește chiar de crearea unui „perete de drone” care să susțină apărarea aeriană a UE, dar și de acordarea de împrumuturi Kievului din activele rusești înghețate de UE.

Discuţiile de miercuri vor fi continuate la sfârşitul lunii, în cadrul unui summit de două zile al liderilor UE,  la Bruxelles.

