Prima pagină » Știri politice » Fostul șef al spionilor români face o profeție: România va avea alegeri ANTICIPATE. „Lucrul acesta se poate întâmpla relativ rapid”

Fostul șef al spionilor români face o profeție: România va avea alegeri ANTICIPATE. „Lucrul acesta se poate întâmpla relativ rapid”

30 sept. 2025, 15:54, Știri politice
Fostul șef al spionilor români face o profeție: România va avea alegeri ANTICIPATE. „Lucrul acesta se poate întâmpla relativ rapid”

Fostul director al SIE, gen. (r) Silviu Predoiu, face o profeție referitoare la probabilitatea ridicată de a avea alegeri anticipate atât la nivel parlamentar, cât și prezidențial.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025 a afirmat, într-un interviu la postul Aleph News, că România va avea alegeri anticipate, atât parlamentare cât și prezidențiale.

Ocazia ratată de înnoire a clasei politice va reveni

În acest mod, am putea asista la fenomenul apariției unei noi clase politice, consideră fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu (foto). Întrebat, astfel, cînd va avea România o clasă politică nouă, fostul candidat prezidențial a răspuns:

Silviu Predoiu, despre poziția șefei Comisiei Europene

”Lucrul acesta se poate întâmpla relativ rapid, dar trebuie o schimbare. Am ratat o ocazie, dar părerea mea este că ea va reveni. Că vom avea alegeri anticipate. Așa cum merg lucrurile, mă aștept să fie alegeri anticipate și parlamentare și prezidențiale. Am ratat șansa pentru că lucrurile trebuie să înceapă ca o schimbare de sus. Dacă noi aveam un președinte care să înțeleagă momentul și să schimbe radical abordarea, să fie un exemplu….Trebuie să dea un exemplu, comentează fostul șef SIE.

Reforma lui Bolojan ar trebui să înceapă de la președintele Nicușor Dan

În viziunea lui Silviu Predoiu, reforma administrației publice asumată de premierul Ilie Bolojan ar trebui să înceapă chiar cu șeful statului, ținând cont de activitatea aproape inexistentă, raportat la fișa postului, a lui Nicușor Dan.

”Uitați-vă pe site-ul administrației prezidențiale. De la începutul lunii până acum președintele a avut activități în 6 zile. Și a semnat 4 decrete. Domne, vorbim de o lună și vorbim de cel mai înalt funcționar public al statului, deci dumnealui a avut activități 6 zile. Cum vi se pare că sună ca model de conduită? Dumnealui și-a început mandatul cu un concediu prelungit. Asta este problema. Dacă noi schimbăm de sus abordarea, lumea va simți.

Degeaba vorbește dl Bolojan despre evaluarea funcționarului public. Păi să înceapă cu primul funcționar al țării. Să reducă postul de președinte, pentru că dacă a avut activitate doar o treime dintr-o lună, înseamnă că nu e. Și putem să găsim un consilier care se ocupe de treburile astea”, a mai spus fostul spion-șef.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”

Adrian Năstase: „Alegerile ANTICIPATE ar produce un haos mult mai mare, dar problemele ar trebui eșalonate, nu le poți trata pe toate odată”

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”
17:33
Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”
POLITICĂ Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
17:29
Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
EXTERNE Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM
17:23
Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM
VIDEO Nicușor Dan, HUIDUIT la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine să vă fie!”, i-au strigat mai mulți timișoreni
17:21
Nicușor Dan, HUIDUIT la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine să vă fie!”, i-au strigat mai mulți timișoreni
POLITICĂ Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei
16:53
Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei
EXTERNE Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași”
16:47
Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași”
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O femeie s-a enervat pe noile reguli de la vestiarele din școli și s-a dezbrăcat până la bikini în ședința consiliului școlar
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Ce înseamnă centura de castitate. Cum se fereau bărbații de infidelitatea partenerelor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu ai voie să depăşeşti
Evz.ro
Cu ce se ocupă Ioana, partenera lui Ilie Bolojan. Relația celor doi a început după divorțul premierului din 2013
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: "Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii". MĂRTURIA care șochează publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un studiu uluitor a găsit o legătură între furtunile solare și riscul de infarct miocardic