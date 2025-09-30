Fostul director al SIE, gen. (r) Silviu Predoiu, face o profeție referitoare la probabilitatea ridicată de a avea alegeri anticipate atât la nivel parlamentar, cât și prezidențial.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025 a afirmat, într-un interviu la postul Aleph News, că România va avea alegeri anticipate, atât parlamentare cât și prezidențiale.

Ocazia ratată de înnoire a clasei politice va reveni

În acest mod, am putea asista la fenomenul apariției unei noi clase politice, consideră fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu (foto). Întrebat, astfel, cînd va avea România o clasă politică nouă, fostul candidat prezidențial a răspuns:

”Lucrul acesta se poate întâmpla relativ rapid, dar trebuie o schimbare. Am ratat o ocazie, dar părerea mea este că ea va reveni. Că vom avea alegeri anticipate. Așa cum merg lucrurile, mă aștept să fie alegeri anticipate și parlamentare și prezidențiale. Am ratat șansa pentru că lucrurile trebuie să înceapă ca o schimbare de sus. Dacă noi aveam un președinte care să înțeleagă momentul și să schimbe radical abordarea, să fie un exemplu….Trebuie să dea un exemplu, comentează fostul șef SIE.

Reforma lui Bolojan ar trebui să înceapă de la președintele Nicușor Dan

În viziunea lui Silviu Predoiu, reforma administrației publice asumată de premierul Ilie Bolojan ar trebui să înceapă chiar cu șeful statului, ținând cont de activitatea aproape inexistentă, raportat la fișa postului, a lui Nicușor Dan.

”Uitați-vă pe site-ul administrației prezidențiale. De la începutul lunii până acum președintele a avut activități în 6 zile. Și a semnat 4 decrete. Domne, vorbim de o lună și vorbim de cel mai înalt funcționar public al statului, deci dumnealui a avut activități 6 zile. Cum vi se pare că sună ca model de conduită? Dumnealui și-a început mandatul cu un concediu prelungit. Asta este problema. Dacă noi schimbăm de sus abordarea, lumea va simți.

Degeaba vorbește dl Bolojan despre evaluarea funcționarului public. Păi să înceapă cu primul funcționar al țării. Să reducă postul de președinte, pentru că dacă a avut activitate doar o treime dintr-o lună, înseamnă că nu e. Și putem să găsim un consilier care se ocupe de treburile astea”, a mai spus fostul spion-șef.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”

Adrian Năstase: „Alegerile ANTICIPATE ar produce un haos mult mai mare, dar problemele ar trebui eșalonate, nu le poți trata pe toate odată”