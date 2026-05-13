Olga Borșcevschi
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la summitul B9 de la București, că sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova trebuie să fie unul „eficient”, deoarece securitatea celor două state influențează direct securitatea regiunii și a Flancului Estic al NATO.

„Trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm împreună o bază industrială militară transatlantică solidă”, a declarat Nicușor Dan.

Summitul are loc cu aproximativ două luni înaintea reuniunii NATO de la Ankara și reunește liderii statelor membre ale formatului B9, alături de parteneri nordici, în timp ce Statele Unite și Ucraina participă ca observatori. Reuniunea are ca obiectiv coordonarea pozițiilor privind viitorul Alianței Nord-Atlantice și consolidarea relației transatlantice, a spus președintele României.

Șeful statului a insistat în discursul de deschidere asupra importanței poziției geografice a României și a Flancului Estic al NATO. „Nu este lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, în apropierea Mării Negre și în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat”, a spus președintele.

Potrivit președintelui României, principala prioritate pentru statele participante rămâne propria securitate: „Pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate: propria securitate”.

Presedintele Romaniei, Nicusor Dan (D), si presedintele Poloniei, Karol Nawrocki (S), co-prezideaza Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9) si al Tarilor Nordice, cu tema „Delivering More for Transatlantic Security”, eveniment desfasurat la Palatul Cotroceni, miercuri, 13 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Securitatea Ucrainei este securitatea noastră”

Referitor la sprijinul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, Nicușor Dan a declarat că acesta trebuie să fie unul concret și eficient: „Este un sprijin pe care nu trebuie să îl oferim doar declarativ, ci trebuie să îl facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde și securitatea noastră”.

România găzduiește Summitul B9 pentru a patra oară – după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022 – consolidându-și astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a Flancului Estic.

