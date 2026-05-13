A început Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, găzduit de către președintele țării, Nicușor Dan, la Cotroceni. Șefii delegațiilor din 15 țări europene sunt întâmpinați de către președintele României.

UPDATE: Președintele Nicușor Dan a vorbit, miercuri, în deschiderea Formatului B9 de la bucurești, la care participă șefi de state, secretarul general al NATO și trimisul lui Donald Trump.

„Există o prioritate pentru consolidarea relației transatantice, există o prioritate pentru consolidarea Alianței. De aceea, moto-ul acestei reuniuni este oferind mai mult pentru securitatea transatlantică și pentru a face asta, trebuie să facem câteva lucruri. În primul rând, trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la Alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială militară trasantlantică solidă.”, a spus Nicușor Dan.

UPDATE: Karol Nawrocki și Nicușor Dan fac declarații comune în deschiderea sesiunii plenare a summit-ului.

UPDATE: Liderii europeni din 15 țări sosesc la Palatul Cotroceni, pentru Summitul Formatului București 9, găzduit de Nicușor Dan.

Liderii europeni vor participa, de la ora 11:00, la Sesiunea plenară a Summitului. În deschiderea sesiunii plenare, Nicușor Dan și președintelui Polonoiei, Karol Nawrocki, vor susține un discurs.

La evenimentul din acest an vor fi marcate mai multe premiere notabile. Pentru prima dată la o asemenea întrunire participă și țările nordice, care au aderat recent la NATO.

La București vor fi prezenți, printre alții, șeful Alianței, dar și președintele Ucrainean, Volodimir Zelenski.

Preşedintele Nicuşor Dan găzduiește astăzi, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea Summit al Formatului București 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA și Ucrainei. Vor fi prezenţi secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar şi alţi preşedinţi, premieri şi miniştri ai Apărării.

România găzduiește Summitul B9 pentru a patra oară – după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022 – consolidându-și astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a Flancului Estic. Președintele Nicușor Dan va co-prezida lucrările alături de Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în calitate de stat co-fondator al formatului.

Lista oficială a participanților la Summitul B9 din 13 mai

La București vor fi prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali:

Formatul B9: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria

Aliații nordici: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia

Secretarul General NATO Mark Rutte

Invitați speciali: Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională.

