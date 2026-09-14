Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat, luni, un decret prin care îl suspendă pe Ruslan Kravcenko din funcția de procuror general al Ucrainei.

„În temeiul articolului 11.2 din Legea Ucrainei „Privind regimul juridic al stării de asediu”, ordon prin prezenta: Ruslan Kravchenko va fi suspendat din funcția de procuror general.”, se arată în decretul publicat pe site-ul Administrației prezidențiale ucrainene.

Decretul este datat 14 septembrie.

Conform legislației în vigoare, în timpul stării de asediu, președintele Ucrainei poate decide suspendarea unui funcționar din funcție, în cazul în care numirea și demiterea acestuia țin de competența președintelui, și poate desemna o altă persoană să îi îndeplinească atribuțiile pe durata respectivei perioade.

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Reamintim că pe 7 septembrie, în contextul unei anchete desfășurate de agențiile anticorupție din Ucraina, Kravcenko și-a prezentat demisia din funcția de procuror general. Cele două mari agenții independente anticorupție din Ucraina, NABU (Biroul Național Anticorupție) și SAPO (Procuratura Specială Anticorupție), au declanșat o anchetă de proporții numită Operation „Cartagina”. Aceștia au descoperit o rețea uriașă de centre de apel (call-centere) ilegale care escrocau oameni din întreaga lume și spălau milioane de dolari. S-a demonstrat că această întreagă rețea criminală era protejată la cel mai înalt nivel chiar din interiorul Biroului Procurorului General.

În dimineața zilei de 14 septembrie, Kravchenko a declarat că a semnat un act de punere sub învinuire împotriva lui Semen Kryvonos, directorul Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU), și a acuzat NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) că au confiscat ilegal materiale referitoare la dosarele împotriva angajaților lor în cursul perchezițiilor efectuate în cadrul Operațiunii Cartagina, cu scopul de a împiedica luarea deciziilor procedurale în respectivele dosare.

Semen Kryvonos, șeful Biroului Național Anticorupție (NABU), a negat, luni, că ar fi fost pus oficial sub acuzare de către Parchetul General.

El a declarat la o conferință de presă că nu a văzut nicio acuzație împotriva sa și nici nu i s-a înmânat oficial vreuna. Kryvonos a numit acuzațiile procurorului general demisionar Ruslan Kravchenko împotriva sa false și fabricate.

Conform legislației ucrainene, acuzațiile trebuie înaintate suspecților pentru a fi valabile din punct de vedere juridic.

„Ukrainska Pravda” a relatat că, potrivit unor surse din cadrul forțelor de ordine, Kravchenko a părăsit Ucraina într-un vehicul oficial în noaptea de 13 spre 14 septembrie. Kravchenko a confirmat că a călătorit în străinătate, dar a precizat că se afla într-o deplasare oficială.

O copie a ordinului procurorului general din 13 septembrie, la care a avut acces Ukrainska Pravda, precizează că procurorul general a plecat la Paris pentru o perioadă de cinci zile „pentru a participa la audierile APCE privind copiii ucraineni”. Cu toate acestea, conform ordinii de zi a acestor audieri organizate de APCE, numele lui Kravchenko nu figurează pe lista participanților la discuție.

Între timp, Zelenski a solicitat Parlamentului să aprobe de urgență demisia lui Kravchenko.

Ruslan Stefanchuk, președintele Radei Supreme (parlamentul ucrainean), a anunțat că parlamentul a primit o moțiune din partea lui Zelenski prin care se solicită demiterea lui Kravchenko. Comisia pentru aplicarea legii a Radei Supreme a aprobat moțiunea.