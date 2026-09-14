Variola ovină continuă să se răspândească în exploatațiile de ovine, iar un nou caz a dus la sacrificarea a sute de animale dintr-o singură fermă, potrivit informațiilor publicate de Agrointeligența.

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Situația este cu atât mai dificilă pentru crescători cu cât boala a fost confirmată în mai multe exploatații, iar măsurile de combatere presupun eliminarea animalelor afectate și a celor expuse riscului de infectare.

Într-una dintre ferme, autoritățile au dispus sacrificarea a 600 de oi, după confirmarea focarului de variolă ovină. Măsura face parte din acțiunile sanitar-veterinare menite să împiedice transmiterea bolii către alte efective.

Boala continuă să se extindă. Pierderi uriașe pentru crescători

Extinderea bolii de la o exploatație la alta reprezintă o problemă majoră pentru crescătorii de ovine, în condițiile în care fiecare nou focar poate însemna pierderi importante și restricții pentru mișcarea animalelor.

Evoluția focarelor este urmărită de autoritățile sanitar-veterinare, care aplică măsuri de control și restricționare a circulației animalelor în zonele afectate.

Variola ovină afectează în principal ovinele și poate produce pierderi economice importante pentru crescători atunci când este necesară sacrificarea efectivelor pentru limitarea răspândirii bolii.

În ultimele zile, situația epidemiologică a determinat autoritățile să anunțe noi măsuri pentru combaterea bolii. Printre acestea se numără și pregătirea unei campanii de vaccinare, România urmând să primească gratuit de la Uniunea Europeană 1,3 milioane de doze de vaccin pentru ovine.