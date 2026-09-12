Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au venit la nunta lui Alexandru Nazare. Alai de politicieni la petrecerea dată de ministrul de Finanțe

Invitații încep să își facă apariția la petrecerea de nuntă a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și a Mariei Mihali. După ceremonia religioasă de la Mănăstirea Cașin, cei doi își continuă evenimentul la Restaurantul Casa Albă din Băneasa, unde au început să sosească primii invitați.

Update 21:01: Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au ajuns la petrecerea dată de Nazare. Președintele a adus și un buchet de flori.

Update 20:45: Marcel Pavel anunță că va cânta „Frumoasa mea” la nunta lui Nazare.

Update 20:38: Senatorul PNL Daniel Fenechiu și soția sa și-au făcut apariția.

Update 20:23: Radu Miruță și soția sa au ajuns la Restaurantul Casa Albă din Băneasa.

Update 20:10: Florin Manole, fostul ministru al Muncii, și soția sa au ajuns la petrecere.

Update 19:30: Alexandru Nazare și soția sa au ajuns la Restaurantul Casa Albă din Băneasa.

Primii invitați au ajuns la petrecere

Senatorul PNL Vasile Blaga și-a făcut apariția.

Printre invitații care au ajuns deja la Restaurantul Casa Albă din Băneasa se numără Stelian Bujduveanu, liberalul care a ocupat funcția de primar general interimar al Capitalei după plecarea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

La petrecere a sosit și Stelian Nistor, președintele Conferinței Mondiale.

Pe parcursul serii, Restaurantul Casa Albă sunt așteptați și alți invitați ai cuplului, după ceremonia religioasă care a avut loc la Mănăstirea Cașin.

Alexandru Nazare și Maria Mihali s-au căsătorit astăzi, 12 septembrie, ceremonia religioasă având loc la Mănăstirea Cașin din București. Cei doi au ales să își unească destinele într-un cadru restrâns, alături de familie și apropiați.

Cine sunt nașii cuplului

Nașul celor doi este Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului. Oficialul grec este una dintre figurile importante ale politicii economice europene.

Pierrakakis a fost ales președinte al Eurogrupului în decembrie 2025 și și-a început mandatul pe 12 decembrie 2025. Mandatul său este de doi ani și jumătate, conform Consiliului European.

Relația dintre Alexandru Nazare și oficialul grec datează din 2020, pe vremea când Pierrakakis era ministrul digitalizării în Grecia.

Cei doi s-au cunoscut în perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity, iar ulterior relația s-a consolidat prin colaborări pe teme europene.