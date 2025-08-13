Nicușor Dan PARTICIPĂ azi la reuniunea „Coaliției de Voință”, alături de alți lideri europeni, cu două zile înainte de summit-ul Trump-Putin

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan va fi prezent, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”, ce va avea loc miercuri, 13 august la ora 17:30, ora României. Evenimentul este găzduit de Germania, Marea Britanie și Franța și are drept scop coordonarea sprijinului pentru Ucraina.

Evenimentul are loc cu doar două zile înaintea summit-ului bilateral între Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, vineri 15 august.

Reuniunea „Coaliției de Voință” va avea loc după discuțiile dintre principalii lideri ai UE, Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Întâlnire între Trump, Zelenski, Vance și liderii europeni

Potrivit Reuters și Politico, seria de întâlniri virtuale începe miercuri, la ora 14:00, ora Germaniei (15.00, ora României), cu o discuție de o oră la care vor participa liderii din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, dar și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Volodimir Zelenski și șeful NATO, Mark Rutte.

Acest moment este urmat de o discuție de o oră, începând cu ora 15:00 (16.00, ora României), între liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Donald Trump și vicepreședintele său J.D. Vance.

Nicușor Dan, convorbire telefonică cu Zelenski: „Am acceptat invitația de a vizita Kievul”

Președintele Nicușor Dan a purtat o discuție telefonică, marți 12 august, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe care l-a asigurat că, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, vor continua susținerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune. De asemenea, Dan a precizat că va întreprinde o vizită la Kiev, în toamnă, la invitația lui Zelenski.

„Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele Volodimir Zelenski.

I-am prezentat punctul meu de vedere, conform căruia avem nevoie de o pace justă și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile comise zilnic de Rusia să înceteze. România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil. Trebuie să se ajungă la pace, cu Ucraina la masa negocierilor. România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei. Am acceptat invitația președintelui Volodimir Zelenski de a vizita Kievul în această toamnă.”, a transmis Nicușor Dan pe platforma X.

