Nicușor Dan, PRIMA reacție după decizia CCR. Președintele insistă în continuare cu reformarea pensiilor: „Va fi redactat un nou text legislativ”

Nicușor Dan, președintele României, a postat pe pagina sa de facebook o primă reacție după decizia CCR cu privire la reformarea pensiilor magistraților. Decizia Curții Constituționale a stârnit un val de reacții, atât pe scena politică, cât și în peisajul justiției din României.

Reamintim că CCR a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea e înseamă că reforma propusă de guvern nu poate fi aplicată. În favoarea admiterii sesizării ÎCCJ s-au pronunțat Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihai Busuioc, Mihaela Ciochină şi Bogdan Licu.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani.

Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a transmis Nicușor Dan.

Ilie Bolojan a anunțat inițial că demisionează dacă legea pică la CCR. Ulterior, a nuanțat declarația

„Dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraților va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”, a declarat inițial Ilie Bolojan.

Ulterior, premierul a spus că nu ia în calcul demisia „în acest moment” și că prioritatea sa este stabilitatea Executivului și continuarea reformelor.

După ce s-a poziționat cumva de partea magistraților, președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că totuși premierul Bolojan nu ar trebui să demisioneze din funcție, chiar dacă CCR găsește neconstituționale modificările legislative privind pensiile magistraților.

Președintele argumentează că „dreptul nu este o știință exactă, există interpretări”, iar „un text” care nu este constituțional „nu înseamnă nimic.”

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: