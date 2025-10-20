“Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. Premierul a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-o astfel de situație. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE?

Marius Lulea a comentat în exclusivitate pentru GÂNDUL decizia CCR de neconstituționalitate pentru reforma pensiilor magistraților.
„Premierul Ilie Bolojan trebuie să își prezinte demisia, în caz contrar se va dovedi că eliminarea pensiilor speciale a fost doar un simulacru prost organizat!
Curtea Constituțională a României a respins reforma pensiilor speciale, așa cum era de așteptat.
Totul a fost premeditat. De la început, Ilie Bolojan a împărțit „reformele” în mai multe pachete tocmai pentru a le face inofensive, pentru a mima schimbarea, dar fără a deranja cu adevărat privilegiile sistemului.
Astăzi, România vede limpede cine conduce: o clică care își protejează propriile pensii, propriile avantaje și propriile scaune.
Curtea Constituțională, o instituție profund coruptă, nu mai apără Constituția și nici legile țării. Ea a devenit o barieră împotriva democrației, un instrument care cenzurează celelalte puteri în stat și blochează orice încercare de reformă reală. Curtea Constituțională a României trebuie desființată.
Dacă Ilie Bolojan are un minim respect față de cetățeni, trebuie să-și dea demisia, dar dacă nu o face, înseamnă că a mințit din nou românii, a mințit partenerii internaționali, i-a mințit pe toți cei care mai sperau că România se poate schimba.
În realitate, reforma pensiilor speciale nu a fost niciodată gândită să reușească.”, spune Lulea.