“Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. Premierul a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-o astfel de situație. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE?

16:27

„România are mare nevoie de reforme. Însă, pentru ca aceste reforme să fie acceptate și implementate, ele trebuie realizate de profesioniști — oameni competenți, cu experiență și cu o înțelegere reală a complexității situației din țara noastră.

Nimic serios și de durată nu se poate face „hei-rup”, „cu japca”, prin propagandă sau prin ședințe de partid.

România se află într-o criză economică și socială profundă, iar de astăzi și într-o criză instituțională. Iar românii nu văd deloc că cei aflați în fruntea țării știu și pot să ne scoată din această criză”, a scris Victor Ponta pe Facebook, ca reacție la decizia CCR.