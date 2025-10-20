Prima pagină » Actualitate » “Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. Premierul a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-o astfel de situație. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE?

“Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. Premierul a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-o astfel de situație. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE?

20 oct. 2025, 15:26, Actualitate
“Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. Premierul a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-o astfel de situație. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE?
16:27

Victor Ponta: „România se află într-o criză economică și socială profundă, iar de astăzi și într-o criză instituțională”

„România are mare nevoie de reforme. Însă, pentru ca aceste reforme să fie acceptate și implementate, ele trebuie realizate de profesioniști — oameni competenți, cu experiență și cu o înțelegere reală a complexității situației din țara noastră.

Nimic serios și de durată nu se poate face „hei-rup”, „cu japca”, prin propagandă sau prin ședințe de partid.

România se află într-o criză economică și socială profundă, iar de astăzi și într-o criză instituțională. Iar românii nu văd deloc că cei aflați în fruntea țării știu și pot să ne scoată din această criză”, a scris Victor Ponta pe Facebook, ca reacție la decizia CCR.

16:25

A cerut Guvernul avizul CSM pe proiectul de lege privind pensiile magistraților? Ce spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a precizat, referitor la decizia de neconstituționalitate a CCR pe reforma pensiilor magistraților că fiecare dintre promotorii pachetelor aveau obligația să solicite avize, invocând că ministerul pe care îl păstorește a făcut acest lucru.

„Am aflat și eu fix în acest moment (n.r. – decizia CCR). Nu am detalii referitor la modul în care dacă s-a cerut avizul si nici despre modalitatea de neconstituționalitate. Fiecare dintre promotorii pachetelor aveau obligația să solicite avize. Noi, Ministerul de Finanțe,am cerut avizele pe pachetul fiscal pe care l-am propus de la absolut toți cei care trebuiau să-l avizeze. Sper că și ceilalți. Nu știu în această speță cine a fost evaluatorul. Impactul fiscal cel mai mare pentru 2026 îl aveam în pachetul fiscal”.

16:23

Cristian Ghinea (USR) vrea să „abolească” republica „oligarhică a magistraților”

16:10

Ion Cristoiu, în emisiunea "Ai aflat!", moderată de jurnalistul Ionuț Cristache:

„Ce trebuie să facă Bolojan acum? Să demisioneze! Demisia e ceva personal. Dacă Bolojan are minima inteligență, ar trebui să demisioneze și să candizeze la PMB“, a spus Ion Cristoiu, în emisiunea „Ai aflat”, marca Gândul.

16:02

Purtătorul de cuvânt al CSM îl ia peste picior pe Bolojan: "Parafrazând un gânditor contemporan de la Oradea, "Dacă reformele au fost înlăturate parțial de Curtea Constituțională, moral ar fi să fie înlăturat parțial și inițiatorul".

„Parafrazând un gânditor contemporan de la Oradea, „Dacă reformele au fost înlăturate parțial de Curtea Constituțională, moral ar fi să fie înlăturat parțial și inițiatorul”.

În continuare, acesta a mai declarat:

„Altfel, nu cred că este în regulă și nu cred că este un aspect de respect pentru cetățenii români, ale căror drepturi și libertăți fundamentale depind de acțiunile guvernului și care au nevoie de un serviciu public guvernamental onest și legal, nu de soluții grăbite și vadit contrare Constituției, așa cum toate celelalte instituții trebuie să asigurăm un serviciu public decent, din respect pentru cetățeni”, a scris pe Facebook, judecătorul Alin Ene, purtătorul de cuvânt al CSM

15:57

Dominic Fritz, președinte USR: "Guvernul trebuie să meargă mai departe. Dacă nu putem desființa pensiile speciale, facem referendum pentru modificarea Constituției"

„Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea.

Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem.

Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției.

În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului.

Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare.

Credința USR este că rolul statului e să motiveze performanța prin salarii corecte, nu competiția cine se pensionează primul.

Statul trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii privilegiați”, a scris președintele USR pe Facebook.

15:56

Marius Lulea (AUR) pentru Gândul: „Bolojan trebuie să îți prezinte demisia”

Marius Lulea a comentat în exclusivitate pentru GÂNDUL decizia CCR de neconstituționalitate pentru reforma pensiilor magistraților.

„Premierul Ilie Bolojan trebuie să își prezinte demisia, în caz contrar se va dovedi că eliminarea pensiilor speciale a fost doar un simulacru prost organizat!

Curtea Constituțională a României a respins reforma pensiilor speciale, așa cum era de așteptat.

Totul a fost premeditat. De la început, Ilie Bolojan a împărțit „reformele” în mai multe pachete tocmai pentru a le face inofensive, pentru a mima schimbarea, dar fără a deranja cu adevărat privilegiile sistemului.

Astăzi, România vede limpede cine conduce: o clică care își protejează propriile pensii, propriile avantaje și propriile scaune.

Curtea Constituțională, o instituție profund coruptă, nu mai apără Constituția și nici legile țării. Ea a devenit o barieră împotriva democrației, un instrument care cenzurează celelalte puteri în stat și blochează orice încercare de reformă reală. Curtea Constituțională a României trebuie desființată.

Dacă Ilie Bolojan are un minim respect față de cetățeni, trebuie să-și dea demisia, dar dacă nu o face, înseamnă că a mințit din nou românii, a mințit partenerii internaționali, i-a mințit pe toți cei care mai sperau că România se poate schimba.

În realitate, reforma pensiilor speciale nu a fost niciodată gândită să reușească.”, spune Lulea.

15:48

Daniel Zamfir (PSD) pentru Gândul: ”Coaliția rămâne în picioare - cu sau fără Bolojan”

Daniel Zamfir a comentat în exclusivitate pentru GÂNDUL decizia CCR de neconstituționalitate pentru reforma pensiilor magistraților.

Asta este strict decizia domnului premier. Nimeni nu îl împinge de la spate pe Bolojan să-și dea demisia. E strict decizia dumnealui. Ce pot să va asigur este că nu va pica Coaliția de guvernare – cu sau fără domnul Bolojan.”

15:46

Claudiu Năsui (USR): „Scopul era, de fapt, să crească din nou taxele”

Claudiu Năsui a comentat în exclusivitate pentru GÂNDUL decizia CCR de neconstituționalitate pentru reforma pensiilor magistraților.

„Eu am scris acum două luni o postare, iar acum făceam alta, în care explicam că nu o să-și dea nicio demisie și nu ăsta era scopul. Scopul era, de fapt, să aibă o justificare ca să crească din nou taxele”.

15:40

Liderul AUR, George Simion, cere demisia lui Ilie Bolojan

Președintele AUR, George Simion, îi cere public demisia lui Ilie Bolojan, după votul CCR.

15:34

Stelian Ion (USR): „Nu ar trebui să-și dea demisia Bolojan. Bine ar fi fost ca CCR să fi tranșat problema și pe fond”

Stelian Ion a comentat în exclusivitate pentru GÂNDUL decizia CCR de neconstituționalitate pentru reforma pensiilor magistraților.
„Dintre toate variantele posibile, asta e cea mai nefericită. În opinia mea nu trebuie să-și dea Bolojan demisia, dar asta se va discuta în Coaliție. Bine ar fi fost să fie tranșat pe fond acum, altfel rămâne subiectul nerezolvat.”

15:30

Votul în CCR: 5 la 4 împotriva reformei Bolojan

CCR a admis sesizarea ÎCCJ cu un vot de 5 la 4. Sesizarea a fost admisă doar pe formă. Judecătorii CCR nu au mai intrat cu analiza de constituționalitate pe fondul legii. Principala problemă pentru care a picat „reforma pensiilor magistraților”? Proiectul nu avea avizul obligatoriu al CCR, așa cum a dezvăluit Gândul.

15:28

Anunțul CCR: Legea privind reforma pensiilor magistraților a fost declarată neconstituțională

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – ADMITERE.

Judecătorii Curții Constituționale au decis că proiectul de lege privind statutul judecătorilor și procurorilor, promovat insistent de premierul Ilie Bolojan, este neconstituțional.

Mult clamata „reformă a pensiilor magistraților”, pe care coaliția de guvernământ și-a angajat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie prevedea pensionarea oamenilor din Justiție la vârsta de 65 de ani, cu 70% din ultimul salariu.

Bolojan și-a pus ambiția: ori el și „reforma”, ori Justiția. Astăzi, CCR a decis practic că – în acest teribil meci între puterile statului – Ilie Bolojan, ca reprezentant de frunte al puterii Executive, a pierdut.

După ce premierul PNL și-a angajat răspundere în Parlament, Curtea Supremă de Justiție a contestat la CCR neconstituționalitatea proiectului de lege într-o sesizare de 39 de pagini. Judecătorii ÎCCJ au susținut că, pe de o parte, Ilie Bolojan încalcă pricipiile independenței Justiției iar proiectul în sine încalcă și el nu mai puțin de 37 de decizii ale instanței constituționale.

Mai mult, proiectul de lege privind statutul judecătorilor și procurorilor nu are nici avizul „obligatoriu” al CSM. Consiliul Superior al Magistraturii, garantul constituțional al independenței Justiției în România, nu a susținut proiectul de lege al lui Bolojan.

Bolojan a anunțat inițial că demisionează dacă legea pică la CCR. Ulterior, a nuanțat declarația

Dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraților va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”, a declarat inițial Ilie Bolojan.

Ulterior, premierul a spus că nu ia în calcul demisia „în acest moment” și că prioritatea sa este stabilitatea Executivului și continuarea reformelor.

După ce s-a poziționat cumva de partea magistraților, președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că totuși premierul Bolojan nu ar trebui să demisioneze din funcție, chiar dacă CCR găsește neconstituționale modificările legislative privind pensiile magistraților. Președintele argumentează că „dreptul nu este o știință exactă, există interpretări”, iar „un text” care nu este constituțional „nu înseamnă nimic”.

Știre în curs de actualizare

