George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după votul CCR

Liderul AUR, George Simion, vine cu prima reacție după ce Curtea Constituțională a admis pe formă sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraților. Simion îi cere demisia premierului Ilie Bolojan după ce Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Cei 9 judecători ai CCR au admis astăzi, pe formă sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe 1 septembrie. George Simion a reacționat imediat după decizia CCR într-o postare pe pagina personală de Facebook. „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a scris liderul partidului AUR.

