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Atac armat lângă o școală din Turcia: cel puțin opt persoane rănite, după ce un bărbat a deschis focul la întâmplare. E al treilea incident armat grav de acest timp în 2026

Atac armat în Turcia - Foto: X/@populergazete
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Un bărbat înarmat a deschis focul marți în apropierea unui liceu din vestul Turciei și a rănit cel puțin opt persoane. Atacul s-a produs în districtul Turgutlu, provincia Manisa. 

Un nou atac armat a zguduit Turcia marți, după ce un bărbat a deschis focul în apropierea unui liceu profesional și tehnic din districtul Turgutlu, aflat în provincia Manisa, în vestul țării, potrivit The Hill.

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Cel puțin opt persoane au fost rănite, potrivit primelor informații comunicate de biroul guvernatorului provinciei. Polițiștii și mai multe echipaje medicale au fost mobilizate imediat în zona atacului.

Victimele au fost preluate de ambulanțe și transportate de urgență la spitale pentru îngrijiri medicale. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre gravitatea rănilor și nici despre identitatea persoanelor împușcate.

Din fericire, forțele de securitate au reușit să-l captureze pe presupusul atacator la scurt timp după incident.

„După incident, suspectul despre care se crede că a tras cu arma a fost prins de forțele de securitate și reținut”, a transmis biroul guvernatorului provinciei Manisa.

Sursa video – X/@populergazete

Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivul atacului și circumstanțele exacte în care bărbatul a deschis focul în apropierea unității de învățământ.

Al treilea atac armat grav legat de o școală din Turcia în acest an

Incidentul din Turgutlu vine după alte două atacuri armate grave care au vizat școli din Turcia în cursul acestui an.

În aprilie, 16 persoane, majoritatea elevi, au fost rănite după ce un fost elev a deschis focul într-un liceu din provincia Șanlıurfa, în sud-estul țării. Atacatorul s-a sinucis ulterior.

La numai o zi după acel incident, Turcia a fost lovită de o tragedie și mai gravă. Un elev în vârstă de 14 ani a deschis focul în două săli de clasă ale școlii sale din provincia vecină Kahramanmaraș.

Nouă elevi și profesori au fost uciși, iar alte 13 persoane au fost rănite. Atacatorul a fost împușcat mortal de poliție.

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