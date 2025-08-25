Nicușor Dan și imaginea tatălui tradiționalist, o MANEVRĂ politică la limita legii? Ion Cristoiu: „Din punct de vedere legal este o infracțiune”

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a analizat, în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, imaginile cu președintele Nicușor Dan, alături de familia sa, în concediu prin țară, un moment care a părut, mai degrabă, a campanie de imagine. Cristoiu a atras atenția că președintele și-a expus copiii excesiv de mult în fața publicului, fapt, care din punctul său de vedere, reprezintă „o infracțiune”. Vizionează emisiunea integral AICI.

Ion Cristoiu a atras atenția asupra unor elemente problematice, referitor la concediul lui Nicușor Dan, iar primul aspect pe care l-a adus în discuție a fost expunerea excesivă a copiilor săi minori, utilizați în scopul creionării unei imagini de tată tradiționalist.