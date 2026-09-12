Președintele Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat sâmbătă la Dublin, că rebelii Houthi i-au transmis că nu vor un conflict cu Statele Unite și că nu doresc ca Washingtonul să îi atace.

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Trump spune că houthi au contactat SUA

Donald Trump a declarat sâmbătă, în timpul vizitei sale în Irlanda, că rebelii houthi au contactat Statele Unite și au transmis că nu vor un conflict cu armata americană.

„Houthi ne-au sunat și nu vor să lupte cu noi”, a declarat Trump în fața reporterilor aflați la Dublin.

Președintele american a spus că rebelii nu vor ca SUA să lanseze atacuri împotriva lor.

Arabia Saudită i-ar fi cerut lui Trump să atace houthi

Trump a confirmat că a discutat telefonic cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Potrivit informațiilor relatate anterior de presa americană, liderul saudit i-ar fi cerut lui Trump să ordone atacuri împotriva houthi. Președintele american a refuzat.

„Este un prieten bun de-al meu”, a spus Trump despre Mohammed bin Salman.

Doi oficiali americani citați de ABC News au declarat că administrația Trump nu are, deocamdată, planuri pentru o acțiune militară directă împotriva houthi.

SUA oferă însă Arabiei Saudite informații și sprijin pentru identificarea țintelor. Unul dintre oficiali a spus că situația s-ar putea schimba dacă atacurile asupra navelor din Marea Roșie se intensifică.

Arabia Saudită ar putea ataca singură

Potrivit unuia dintre oficialii americani, Arabia Saudită este pregătită să lanseze o ofensivă de amploare împotriva houthi, dacă va fi nevoie.

Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), s-a deplasat în Arabia Saudită pentru discuții privind sprijinul oferit de Washington.

Un oficial al administrației americane a declarat că SUA se concentrează pe protejarea propriilor interese de securitate, inclusiv libertatea de navigație în Marea Roșie, și sprijină statele din regiune în gestionarea situației.

Trump spune că Iranul este probabil în spatele atacului asupra conductei saudite

Trump a fost întrebat și despre atacul cu drone care a dus la închiderea conductei petroliere East-West din Arabia Saudită.

Întrebat dacă Iranul este responsabil, președintele american a răspuns: „Cred că probabil da”.

Conducta este una dintre principalele rute prin care Arabia Saudită își transportă petrolul. Dronele au fost lansate de pe teritoriul Irakului, potrivit informațiilor prezentate de oficialii americani.

Trump a fost întrebat și dacă Statele Unite ar putea ajuta la protejarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, în contextul problemelor din zona Bab el-Mandeb. El a răspuns că „totul va fi bine”.

Trump spune că războiul cu Iranul s-ar putea încheia după alegerile intermediare

Președintele american a fost întrebat și când crede că se va încheia războiul cu Iranul.

Trump a repetat că acest lucru s-ar putea întâmpla „probabil imediat după alegerile intermediare”. El a acuzat Iranul că încearcă să prelungească războiul pentru a complica alegerile din Statele Unite.

Trump a mai spus că prețul petrolului va scădea după încheierea conflictului.

Trump își apără politica privind Gaza

În Irlanda, Trump a fost întrebat și despre acuzațiile potrivit cărora Statele Unite ar facilita războiul Israelului în Gaza.

Președintele american și-a apărat administrația și a spus că SUA au contribuit la încetarea luptelor și la aducerea ostaticilor înapoi.