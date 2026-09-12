Alertă în Republica Moldova: spațiul aerian, închis temporar după apariția unei drone

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, sâmbătă, 12 septembrie, după ce o dronă a pătruns neautorizat din direcția Ucrainei. Măsura a vizat zonele de Nord și Centru ale țării și a fost luată pentru protejarea zborurilor civile. Restricțiile au fost ridicate după mai puțin de o oră, însă unele curse aeriene pot înregistra întârzieri.
Potrivit autorităților de la Chișinău, obiectul aerian a fost detectat de Serviciul operații aeriene al Armatei Naționale la ora 15:26. În același timp, o patrulă a Poliției de Frontieră a observat un aparat de zbor fără pilot.
Drona ar fi intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina și a fost observată în apropierea satului Vasilcău, din raionul Soroca. Ulterior, aceasta a dispărut de pe radar în zona localității Băxani, tot din raionul Soroca.
La ora 16:03, aparatul a reapărut în apropierea localității Cuconeștii Noi, din raionul Edineț.
În urma incidentului, autoritățile moldovene au decis să restricționeze temporar traficul aerian în zonele de Nord și Centru ale țării.
„Pentru asigurarea securității zborurilor civile, spațiul aerian a fost închis temporar în zonele Nord și Centru”, au transmis reprezentanții Guvernului Republicii Moldova.
Măsura a fost luată ca măsură de precauție, în contextul prezenței neautorizate a dronei în spațiul aerian.
Restricțiile au fost ridicate la ora 16:20, când spațiul aerian a fost redeschis, iar operațiunile de zbor au fost reluate.
Autoritățile au avertizat însă că, în urma suspendării temporare a traficului aerian, unele curse ar putea înregistra întârzieri. Reprezentanții Guvernului au precizat că toate măsurile adoptate au avut drept scop exclusiv protejarea pasagerilor și a echipajelor și au fost aplicate în conformitate cu procedurile de siguranță aeronautică.