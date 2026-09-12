Alertă în Republica Moldova: spațiul aerian, închis temporar după apariția unei drone

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, sâmbătă, 12 septembrie, după ce o dronă a pătruns neautorizat din direcția Ucrainei. Măsura a vizat zonele de Nord și Centru ale țării și a fost luată pentru protejarea zborurilor civile. Restricțiile au fost ridicate după mai puțin de o oră, însă unele curse aeriene pot înregistra întârzieri.

Drona a pătruns în spațiul aerian dinspre Ucraina

Potrivit autorităților de la Chișinău, obiectul aerian a fost detectat de Serviciul operații aeriene al Armatei Naționale la ora 15:26. În același timp, o patrulă a Poliției de Frontieră a observat un aparat de zbor fără pilot.

Drona ar fi intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina și a fost observată în apropierea satului Vasilcău, din raionul Soroca. Ulterior, aceasta a dispărut de pe radar în zona localității Băxani, tot din raionul Soroca.

La ora 16:03, aparatul a reapărut în apropierea localității Cuconeștii Noi, din raionul Edineț.

Spațiul aerian a fost închis temporar

În urma incidentului, autoritățile moldovene au decis să restricționeze temporar traficul aerian în zonele de Nord și Centru ale țării.

„Pentru asigurarea securității zborurilor civile, spațiul aerian a fost închis temporar în zonele Nord și Centru”, au transmis reprezentanții Guvernului Republicii Moldova.

Măsura a fost luată ca măsură de precauție, în contextul prezenței neautorizate a dronei în spațiul aerian.

Zborurile au fost reluate

Restricțiile au fost ridicate la ora 16:20, când spațiul aerian a fost redeschis, iar operațiunile de zbor au fost reluate.

Autoritățile au avertizat însă că, în urma suspendării temporare a traficului aerian, unele curse ar putea înregistra întârzieri. Reprezentanții Guvernului au precizat că toate măsurile adoptate au avut drept scop exclusiv protejarea pasagerilor și a echipajelor și au fost aplicate în conformitate cu procedurile de siguranță aeronautică.