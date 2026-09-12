Un deputat AfD, originar din Timişoara, explică ce vrea partidul de la imigranţi. Este unul dintre principalii strategi ai formaţiunii politice

Un român din Timişoara a câştigat un mandat de deputat regional, din partea partidului Alternativa pentru Germania, AfD, care şi-a adjudecat recent victoria la alegerile din landul Saxonia-Anhalt.

Hans Thomas Tillsschenider s-a născut din părinţi emigraţi şi este plecat de la vârsta de 2 ani din România şi este foarte mândru de originile sale.

Este doctor în islamistică şi filosofie, iar în cadrul AfD ocupă funcția de deputat regional, din anul 2016, și este vicepreședinte al grupului parlamentar AfD. Este considerat unul dintre principalii strategi ideologici ai aripii radicale a partidului din estul Germaniei.

Obiectivul AfD nu este să trimită toţi românii din Germania de unde au venit

„Să terminăm cu politica vechilor partide, nu cu sistemul politic”, spune Thomas Tillsschenider despre obiectivul formaţiunii politice pe care o reprezintă.

Acesta a acordat un interviu ziaristului român, Erich Mocanu, stabilit, la rândul lui, în Germania, unde deţine publicaţia voceapoporului.eu.

Interviul îşi propune să lămurească anumite aspecte legate de soarta comunităţilor de români, în contextul victoriei partidului AfD, pe care s-a pus eticheta de partid extremist.

Thomas Tillsschenider face o diferență între imigrația legală și utilă economic, pe de o parte, și persoanele fără drept de ședere sau anumite categorii de infractori străini, pe de altă parte.

Acesta a exemplificat situaţia cu aceea a profesioniștilor români care muncesc în Germania, precum medici, stomatologi sau specialiști IT.

Deputatul a mai spus că partidul acceptă statul de drept, instanțele, democrația, existența opoziției și libertatea presei, dar dorește o schimbare profundă a direcției politice și culturale a Germaniei.

„Noi nu suntem împotriva imigraţiei. Noi gândim doar la imigraţia care răspunde nevoilor noastre”, spune deputatul AfD ziaristului român.

Care sunt obiectivele AfD, amintite de Thomas Tillschneider

Tillschneider a mai vorbit şi despre redimensionarea radioului şi televiziunii publice pe care le consideră supradomensionate

Politicianul explică scensiunea AfD drept succesul unui partid, dar și consecința unei rupturi între o parte a societății și partidele tradiționale.

„Noi nu vrem să jucăm jocul stângii. Stânga ni se pare o îndoctrinare. Această ostilitate a stângii faţă de libertate mi se pare respingătoare. Vrem să-i trimitem pe cei de stânga, gardienii virtuţii, la locul lor. Dar asta nu înseamnă că îi punem pe cei de dreapta, gardienii ideologiei, în locul lor. Noi vrem mai multă libertate”, mai spune deputatul regional.

Grupul AfD va deschide un dosar penal împotriva cancelarului federal Friedrich Merz, pe care-l acuză de defăimare şi de calomnie la adresa partidului.