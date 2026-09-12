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A murit Jeremy Thomas. Producătorul de film, recompensat cu Oscar, avea 77 de ani

A murit Jeremy Thomas. Producătorul de film, recompensat cu Oscar, avea 77 de ani
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Producătorul britanic de film Jeremy Thomas, premiat cu Oscar, realizatorul unor pelicule precum „The Last Emperor” (1987) și „Sexy Beast”, a murit la 77 de ani, a anunțat publicistul său, potrivit DPA și PA Media.

Un comunicat trimis agenției Press Association confirmă că producătorul „a murit împăcat”, vineri, înconjurat de cei dragi, la reședința sa din comitatul Oxfordshire, informează Agerpres.

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Jeremy Thomas a colaborat, în calitate de producător, cu regizori mari din industria filmului, precum Bernardo Bertolucci, David Cronenberg și Matteo Garrone.

Printre filmele produse se mai numără drama din 1990 „The Sheltering Sky”, cu John Malkovich și Debra Winger, dar și thrillerul din 2015 „High-Rise”, cu Tom Hiddleston și Jeremy Irons.

Producătorul a căpătat și mai mare notorietate odată cu filmul de mare succes „The Last Emperor”, o dramă despre viața lui Puyi, ultimul împărat din dinastia Qing din China.

Pelicula regizată de Bertolluci și avându-i în distribuție pe Joan Chen, Peter O’Toole şi Vivian Wu, a fost apreciată de critici şi a câştigat nouă Premii Oscar, inclusiv în categoria cel mai bun film.

Thomas a mai avut alte patru colaborări cu Bertolucci prilejuite de peliculele „The Sheltering Sky”, „Little Buddha”, „Stealing Beauty„ şi „The Dreamers”.

Producătorul a fost recompensat cu un premiu pentru realizări deosebite în cinema acordat de Academia Europeană de Film în 2006.

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