Anunțul noului record a fost făcut chiar de un reprezentant al Cărții Recordurilor, după ce 20.000 de bucureșteni au mâncat în același timp la masa lungă de 5,4 km amplasată astăzi în Piața Constituției. Astfel, evenimentul „Masa care unește”
a doborât un record pe care îl deținea Alba Iulia și care a fost stabilit anul trecut. Atunci, peste 10.000 de persoane au participat la o masă de aproximativ 2,8 km. Încă de la ora 15, mesenii din Piața Constituției s-au așezat civilizați la coadă, iar mesele au fost amenajate cu mult bun gust și cu flori naturale.
Ce a conținut meniul de la evenimentul „Masa care unește”
Reporterii Gândul au transmis în timp real
chiar de la masa care i-a adunat pe bucureșteni. Ouăle fierte și cârnații subțiri prăjiți au reprezentat baza meniului de la „Masa care Unește”. Acestea sunt două preparate cu care românii sunt foarte obișnuiți. Dacă vorbim despre garnitură, cu siguranță foarte mulți români nu au mâncat vreodată așa ceva. Este vorba de deliciosul orez oriental basmati. De asemenea, meniul mai conține și măr, dar și foarte multe dulciuri.
Eveniment care a avut și scop caritabil
Pregătirea celor 20.000 de porții a început înainte de eveniment, în bucătăria Băncii Locale de Alimente Sector 6. Aici a existat infrastructura necesară pentru pregătirea hranei, iar echipa a asigurat și sprijinul logistic. Participarea a fost gratuită, pe baza unei rezervări prealabile.
Implicarea Băncii Locale de Alimente Sector 6 leagă un proiect local de o inițiativă cu impact național. Participarea la eveniment a continuat misiunea Băncii de a combate risipa alimentară și de a folosi resursele în sprijinul oamenilor și al comunității. Dincolo de recordul mondial, „Masa care Unește” are și un scop caritabil. Evenimentul sprijină construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Noul spital ar urma să ofere anual tratament și îngrijire pentru peste 5.700 de copii cu afecțiuni psihice severe, într-un spațiu adaptat nevoilor lor.