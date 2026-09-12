Premierul italian Giorgia Meloni a criticat strategia partidelor tradiționale din Germania de a ține AfD departe de putere, după victoria formațiunii de extremă dreapta în alegerile din Saxonia-Anhalt.

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Meloni spune că strategia împotriva AfD nu funcționează

Giorgia Meloni a comentat victoria Alternativa pentru Germania (AfD) în alegeriledin landul Saxonia-Anhalt, unde partidul anti-imigrație a obținut 43,8% din voturi.

Întrebată despre politica prin care partidele tradiționale refuză orice colaborare cu AfD, premierul italian a spus că această strategie nu funcționează.

„După cum putem vedea, este o strategie care nu funcționează”, a declarat premierul italian pentru ziarul Il Foglio, într-un interviu publicat sâmbătă, potrivit DPA.

Toate partidele tradiționale au exclus colaborarea cu AfD, în conformitate cu politica numită „firewall”. Prin această strategie, formațiunea este izolată și nu este acceptată ca partener pentru formarea unui guvern.

AfD a obținut 43,8% din voturi în Saxonia-Anhalt, ratând la limită majoritatea absolută. În aceste condiții, formarea unui guvern local va fi dificilă pentru formațiune.

Meloni vorbește despre imigrație și „islamizare”

Meloni a spus că, în ultimii ani, mai multe mișcări politice europene care pun accent pe apărarea identității, combaterea imigrației ilegale în masă și pericolul „islamizării” au câștigat teren.

În opinia premierului italian, partidele tradiționale au răspuns acestor schimbări prin izolarea politică a formațiunilor de dreapta, în loc să răspundă problemelor ridicate de alegători.