Oana Gheorghiu, mesaj la 130 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan: „La mulți ani coaliției PSD+AUR!”

Oana Gheorghiu lansează un atac dur la adresa PSD și AUR, acuzând cele două partide că mențin de 130 de zile blocajul politic și că, în ciuda discursului public, colaborează în Parlament. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Gheorghiu susține că această situație afectează reformele, economia și banii românilor și cere formarea unui Guvern cu puteri depline.

Gheorghiu și-a început mesajul într-o notă ironică, urându-le „La mulți ani” celor două formațiuni și acuzându-le că sunt responsabile pentru „130 zile de haos în România”.

Gheorghiu: PSD și AUR s-au aliat împotriva reformelor

Oana Gheorghiu amintește momentul în care, în luna mai, PSD a decis să nu mai susțină Guvernul și acuză formațiunea condusă de Sorin Grindeanu că s-a aliat, în fapt, cu AUR pentru a bloca măsurile cabinetului condus de Ilie Bolojan.

„Partidul «anti-sistem» AUR și partidul sistem PSD își dau mâna pentru a bloca tăierea privilegiilor de către cabinetul condus de Ilie Bolojan”, afirmă Gheorghiu.

Gheorghiu susține că PSD și AUR încearcă să transmită în spațiul public mesaje diferite, însă ajung să colaboreze atunci când vine vorba despre voturile din Parlament.

„La televizor, PSD-ul «pro-european» zice că nu negociază cu extremiștii. La televizor, AUR-ul «anti-sistem» zice că se luptă împotriva corupților. În Parlament, PSD și AUR votează cot la cot”, scrie aceasta.

Gheorghiu acuză cele două formațiuni că, în cele 130 de zile de criză, au continuat să negocieze și să își împartă funcții în instituții publice.

„De 130 zile, PSD și AUR trăiesc cu iluzia că nu vedem cum își împart ba funcțiile din Parlament, ba pe cele de la TVR și Radio România”, susține Oana Gheorghiu.

Aceasta afirmă că, în timp ce politicienii discută public despre principii și responsabilitate, consecințele blocajului sunt suportate de cetățeni.

„Din cauza iresponsabilității acestor două partide, factura pe care fiecare dintre noi trebuie să o plătească crește zi de zi”, mai spune Gheorghiu.

Gheorghiu: ”Strategia economică a PSD-ului din 2026 e aceeași strategie a PSD-ului din 2012”

O parte importantă a mesajului este dedicată situației economice. Gheorghiu susține că statul trebuie să reducă cheltuielile inutile și critică ceea ce numește risipirea banilor publici prin companiile de stat, contracte și sinecuri.

„Fiecare leu risipit în instituții și în companiile de stat, fiecare contract prost sau dat cu dedicație, fiecare sinecură pe care nu mai putem să o tăiem (…) înseamnă un singur lucru: Bani pierduți”, afirmă ea.

Gheorghiu critică și strategia economică pe care o atribuie PSD, despre care spune că este similară celei aplicate în trecut.

„Strategia economică a PSD-ului din 2026 e aceeași strategie a PSD-ului din 2012: să creștem consumul și să vezi ce bubuie economia”, susține aceasta.

Ea amintește și situația deficitului bugetar și argumentează că România nu poate rezolva problema cheltuielilor excesive prin noi cheltuieli.

„Blocajul PSD+AUR nu mai poate continua”

În final, Oana Gheorghiu cere formarea unui Guvern cu puteri depline, despre care spune că trebuie să continue reformele și să reducă risipa din sistemul public.

„Blocajul PSD+AUR nu mai poate continua. România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să aibă curajul să continue reformele”, transmite Gheorghiu.

Aceasta susține că, dacă actuala configurație parlamentară nu permite formarea unei majorități care să susțină un astfel de Guvern, politicienii ar trebui să se întoarcă la alegători.

„Dacă o asemenea majoritate nu poate exista în Parlamentul de astăzi din cauza PSD, atunci obligația politicienilor este să se întoarcă la popor”, afirmă ea.

Gheorghiu își încheie mesajul spunând că miza nu este reprezentată de funcții sau de procente electorale, ci de responsabilitatea politicienilor față de cetățeni: „Dacă politicienii au uitat această responsabilitate, atunci poate e momentul să le-o reamintim.”