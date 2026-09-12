Doi bărbați au căzut într-o mofetă, în Harghita. Unul dintre ei a murit, iar celălalt a fost dus la spital

Un bărbat a murit, iar altul a fost transportat de urgență la spital, după ce au căzut într-o mofetă, în localitatea Sântimbru-Băi, județul Harghita, informează adevărul.ro.

Ambele victime au fost scoase din mofetă în stare de inconștiență, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

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La locul incidentului au ajuns două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Miercurea Ciuc, cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD.

Totodată, au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care unul cu medic.

Cei doi bărbați, cu vârste cuprinse între 40 și 45 de ani, au fost scoși din mofetă inconștienți.

„Au fost aplicate manevre de resuscitare în cazul ambelor persoane, însă, din nefericire, în pofida eforturilor depuse, una a fost declarată decedată, cealaltă fiind transportată la spital, de către echipajul SAJ cu medic”, a transmis ISU Harghita.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Mofeta este o este o emanație naturală de gaze, compusă în principal din dioxid de carbon (CO₂), care apare în fazele finale ale activității vulcanice. Folosită corect în stațiunile balneare, ea are efecte terapeutice extraordinare pentru sistemul cardiovascular. Totuși, mofetele pot fi extrem de periculoase și chiar fatale dacă sunt folosite fără supraveghere, deoarece dioxidul de carbon acumulat în concentrații mari poate provoca asfixiere rapidă.