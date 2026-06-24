Nicușor Dan, șir nesfârșit de gafe la recepția Ambasadei SUA în România

Nicușor Dan a oferit un nou spectacol jenant în fața diplomaților străini, la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România. Cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței, șeful statului a atras privirile prin gesturi complet nepotrivite pentru un lider de țară.

În timp ce ceilalți oficiali, printre care și Ilie Bolojan, au păstrat o atitudine sobră, respectuoasă, Nicușor Dan s-a fâstâcit încontinuu pe scenă, a râs în timpul discursurilor oficiale și s-a scărpinat la tâmplă.

Nicușor Dan și-a început numărul încă din primele momente ale ceremoniei

În timp ce gazda evenimentului făcea prezentările oficiale, președintele se uita prin public și îi saluta pe oameni.

Fâstâceli, scărpinat și privit în gol în timpul discursului lui Ilie Bolojan

Situația a devenit și mai bizară în momentul în care Ilie Bolojan a luat cuvântul. Nicușor Dan a început să se fâstâcească, să privească în gol, ba chiar să privească cerul.

Un alt moment penibil s-a petrecut în timpul discursului ținut de ambasadorul SUA. Nicușor Dan a continuat să râdă și să se întoarcă de la stânga la dreapta, frecându-și mânile agitat.