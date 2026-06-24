Nicușor Dan, șir nesfârșit de gafe la recepția Ambasadei SUA în România

Nicușor Dan a oferit un nou spectacol jenant în fața diplomaților străini, la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România. Cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței, șeful statului a atras privirile prin gesturi complet nepotrivite pentru un lider de țară.
În timp ce ceilalți oficiali, printre care și Ilie Bolojan, au păstrat o atitudine sobră, respectuoasă, Nicușor Dan s-a fâstâcit încontinuu pe scenă, a râs în timpul discursurilor oficiale și s-a scărpinat la tâmplă.
În timp ce gazda evenimentului făcea prezentările oficiale, președintele se uita prin public și îi saluta pe oameni.
Situația a devenit și mai bizară în momentul în care Ilie Bolojan a luat cuvântul. Nicușor Dan a început să se fâstâcească, să privească în gol, ba chiar să privească cerul.
Un alt moment penibil s-a petrecut în timpul discursului ținut de ambasadorul SUA. Nicușor Dan a continuat să râdă și să se întoarcă de la stânga la dreapta, frecându-și mânile agitat.