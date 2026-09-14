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Nicușor Dan, întrebat despre „linia roșie” a Europei: „Știm ce se întâmplă în România, nu în toată Europa”

Flavius Niculescu
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Președintele României, Nicușor Dan, a participat alături de liderii europeni la conferința de presă organizată în cadrul summit-ului din Rovaniemi, Finlanda, dedicat Regiunii Arctice. Întrebat despre „linia roșie” a Europei, în contextul creșterii prezenței dronelor pe teritoriul țării noastre, președintele a explicat că statul român cunoaște doar aspecte legate de apărarea României, nu de cea a întregii Europe. Mai apoi, Nicușor Dan a intervenit și la o întrebare care i-a fost adresată cancelarului Friedrich Merz, cu privire la continuarea sprijinului acordat Ucrainei. De asemenea, a avut loc și un moment amuzant în conferință, atunci când liderii europeni au început să râdă la auzul primei întrebări care le-a fost adresată, cu privire la spărgătoarele de gheață.

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„România știe foarte bine ce se întâmplă în România” / „Încercăm să ne creștem capacitatea de apărare”

„În ultimul an, am avut probabil mii de incidente în toate țările. Sabotaj, atacuri cibernetice, dezinformare. Nu doar pe flancul estic. În primul rând, România știe foarte bine ce se întâmplă în România. Nu avem cunoștințe despre dimensiunea fenomenului la nivel european. Încercăm să ne creștem capacitatea de apărare pentru a ne proteja cetățenii”, a declarat Nicușor Dan.

Răspunsul președintelui României a fost completat de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, care a declarat că Europa este pregătită pentru a-i apăra pe toți cetățenii statelor membre.

Nicușor Dan vorbește în conferința de presă de la summit-ul din Finlanda

Nicușor Dan a luat cuvântul la o întrebare despre sprijinul acordat Ucrainei / „Ne confruntăm cu tehnologii noi, cu interferențe în procesul electoral”

Friedrich Merz a fost întrebat în ce măsură vor continua statele europene să acorde sprijin Ucrainei, în contextul în care apar schimbări politice majore pe scenele politice ale tuturor țărilor din blocul comunitar. După răspunsul oferit de cancelarul Germaniei și de alți trei lideri europeni, președintele României a dorit să răspundă la rândul său.

„Legat de întrebarea despre ajutorul acordat Ucrainei, întrebarea principală este cât de pregătiți suntem toți pentru a combate această dezinformare. Ne-am obișnuit deja cu dezinformarea clasică din media. Dar ne confruntăm cu tehnologii noi, cu interferențe în procesul electoral. Sunt tehnici care sunt dezvoltate pe rețelele sociale cu care nu sunte obișnuiți. Cred că este extrem de important să cooperăm pentru a reacționa cât mai repede pe măsură ce lucrurile se petrec”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan vorbește în conferința de presă de la summit-ul din Finlanda

Liderii europeni au izbucnit în râs la prima întrebare adresată în conferința de presă, despre spărgătoarele de gheață

Întrebați de un jurnalist dacă Uniunea Europeană ar trebui să își folosească resursele materiale pentru a cumpăra spărgătoare de gheață din Finlanda, toți liderii europeni prezenți la conferința de presă au izbucnit în râs. Nicușor Dan nu a răspuns la această întrebare.

„Avem nevoie de o nouă „Strategie Artică”. Lucrăm la asta, încercăm să înțelegem cât mai bine prioritățile. Vom ajunge la un rezultat la finalul acestui an. Vom vedea exact cum alocăm bugetul de care dispunem”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Liderii europeni au început să râdă la întrebarea despre spărgătoarele de gheață, prima din conferința de presă

Ce subiecte mai sunt pe agenda de lucru a liderilor europeni care participă la summit-ul din Finlanda

Summitul European, organizat la inițiativa premierului finlandez Petteri Orpo, și-a propus să aibă un rol geopolitic și strategic major pentru securitatea și viitorul Uniunii Europene.

Scopul principal al organizării acestuia a fost consolidarea unei abordări strategice comune a Uniunii Europene în Regiunea Arctică, o zonă a cărei importanță crește accelerat pe fondul rivalităților globale, al schimbărilor climatice și al securității flancului nordic.

Printre subiectele de pe agenda de lucru se află protejarea infrastructurii critice europene și securizarea flancului arctic în contextul amenințărilor din partea Rusiei și a intereselor crescute ale Chinei.

S-a discutat, de asemenea, despre achiziția comună de spargătoare de gheață la nivel european, domeniu în care Finlanda deține expertiză globală.

Nicușor Dan, în conferința de presă de la summit-ul din Finlanda

Cei mai importanți lideri europeni au fost prezenți la Summit-ul European organizat în Finlanda

Mai mulți lideri europeni și reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene vor fi prezenți la summit-ul din Finlanda. Este vorba de nume precum:

  • Petteri Orpo, prim-ministrul Finlandei — gazda principală a evenimentului
  • Alexander Stubb, președintele Finlandei
  • Friedrich Merz, cancelarul Germaniei
  • António Costa, președintele Consiliului European
  • Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei
  • Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate
  • Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei
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