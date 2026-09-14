Curs valutar BNR, luni, 14 septembrie 2026. Euro și dolarul cresc la început de săptămână

Banca Națională a României a publicat luni, 14 septembrie 2026, noile cotații de referință pentru principalele valute. Euro și dolarul american au început săptămâna în creștere față de cursul anunțat vineri.

Moneda europeană a fost cotată luni la 5,2567 lei, față de 5,2557 lei în ședința precedentă. Euro a câștigat astfel 0,0010 lei în raport cu moneda națională.

Dolarul american crește

O evoluție vizibilă a fost înregistrată de moneda americană. BNR a stabilit luni un curs de 4,5542 lei pentru un dolar, după ce vineri dolarul fusese cotat la 4,5316 lei. Creșterea este de 0,0226 lei, adică aproximativ 2,3 bani într-o singură ședință.

Francul elvețian a fost cotat luni la 5,5739 lei, potrivit datelor publicate după ora 13:00. Vineri, francul valora 5,5628 lei, ceea ce înseamnă că și moneda elvețiană s-a apreciat față de leu.

Gramul de aur a avut parte de o scădere pe cursul valutar, înregistrând luni, 14 septembrie, un minus de 5,9367 lei, ajungând astfel la 626,9528 lei. Vineri, 11 septembrie, un gram de aur a ajuns la 632,8895 lei.

Curs BNR luni, 14 septembrie

Cursul valutar BNR de astăzi:

Euro (EUR): – 5,2567 lei

Dolar SUA (USD): – 4,5542lei

Franc elvețian (CHF): – 5,5739 lei

Liră sterlină (GBP): – 6,1421

Cum s-au încheiat tranzacțiile săptămâna trecută

În ultima ședință a săptămânii precedente, vineri, 11 septembrie, euro fusese stabilit la 5,2557 lei, dolarul la 4,5316 lei, lira sterlină la 6,1216 lei, iar francul elvețian la 5,5628 lei.

Tot vineri, gramul de aur fusese cotat la 632,8895 lei, după o scădere puternică, de peste 5 lei, față de ședința de joi.

Cursul de referință publicat de BNR este utilizat ca reper pentru operațiunile valutare, însă cursurile efective de cumpărare și vânzare practicate de bănci și casele de schimb pot fi diferite.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.