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Ajutoare de 52 de milioane de euro pentru crescătorii de bovine din România. La cât se ridică valoarea sprijinului pentru fiecare companie

Ajutoare de 52 de milioane de euro pentru crescătorii de bovine din România. La cât se ridică valoarea sprijinului pentru fiecare companie
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Reprezentanța Comisiei Europene în România anunță aprobarea a 52 de milioane de euro, ajutoare de stat acordate de țara noastră crescătorilor de bovine care se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul se adresează întreprinderilor care activează în sectorul creșterii bovinelor și va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub forma unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

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Schema notificată de România a fost aprobată de Comisia Europeană în baza Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat la 29 aprilie 2026, și are ca obiectiv compensarea parțială a efectelor provocate de scumpirea combustibililor și a îngrășămintelor.

Comisia Europeană intervine în sectorul producției agricole din România

Comisia Europeană a analizat măsura atât prin prisma regulilor generale ale Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, cât și în baza prevederilor specifice ale METSAF.

Bruxelles-ul a concluzionat că schema respectă condițiile europene și că sprijinul este necesar, adecvat și proporțional cu obiectivul urmărit. Potrivit Comisiei Europene, ajutoarele sunt concepute ca o măsură temporară pentru a susține dezvoltarea întreprinderilor din sectorul producției agricole primare și pentru a preveni ca șocurile asupra prețurilor la energie și inputuri să afecteze grav activitatea acestora.

METSAF a fost creat de Comisia Europeană pentru a permite statelor membre să sprijine sectoarele economice cele mai expuse efectelor crizei din Orientul Mijlociu. Printre domeniile vizate se numără agricultura, pescuitul, transporturile și industriile mari consumatoare de energie.

Ce fel de ajutoare permite Comisia Europeană

Cadrul european permite statelor membre să introducă mai multe tipuri de măsuri pentru companiile afectate. Printre acestea se numără ajutoarele calculate în funcție de consumul real de combustibil sau îngrășăminte, pentru acoperirea unei părți din creșterea costurilor, dar și forme simplificate de sprijin pentru ajutoare de valoare redusă.

Comisia susține că aceste măsuri au rolul de a oferi un sprijin rapid întreprinderilor expuse șocurilor de pe piețele energetice, în timp ce tranziția către o economie mai puțin dependentă de combustibilii fosili rămâne soluția pe termen lung.

În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine.

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