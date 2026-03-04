Prima pagină » Actualitate » Noaptea muncă, ziua școală. Mirela, de la menajeră în Spania, la doctor „magna cum laude” al Universității Almeira

Noaptea muncă, ziua școală. Mirela, de la menajeră în Spania, la doctor „magna cum laude” al Universității Almeira

04 mart. 2026, 18:02, Actualitate
Noaptea muncă, ziua școală. Mirela, de la menajeră în Spania, la doctor „magna cum laude” al Universității Almeira
Foto Doctor Mirela Ileana Buzica

Mirela a plecat din România fără să știe boabă de spaniolă și a început să lucreze ca menajeră. Ziua muncă, noaptea școală. După ani de trudă și studiu a ajuns doctor „cum laude” în Educație la Universitatea din Almeira, Spania..

În urmă cu câteva zile, Aula Magna a Universității din Almería a găzduit unul dintre cele mai solemne momente din viața academică: ceremonia de acordare a titlului de doctor. În total, 54 de cercetători au obținut oficial cel mai înalt grad universitar. Printre ei s-a numărat și Mirela Ileana Buzica, prima persoană din familia ei care a ajuns la această performanță, relatează La Voz de Almeria.

„Și tu, ce o să faci acolo?”

În acel moment, Mirela a sărbătorit simbolic și anii de sacrificii: drumul din România spre Spania, perioada în care curăța case și nopțile petrecute citind mii de pagini pentru a-și construi un viitor într-o țară în care a ajuns fără să cunoască limba, preia Observator.

„Și tu, ce o să faci acolo?”, a întrebat-o mama ei atunci când Mirela i-a spus că vrea să rămână în Spania.

Mai bine de două decenii mai târziu, întrebarea încă îi răsună în minte. Astăzi însă orice îndoială a dispărut: Mirela Ileana Buzica este doctor „cum laude” în Educație.

În 2004 a ajuns în Spania aproape întâmplător. După trei zile de drum cu autobuzul din România, a descoperit o realitate complet diferită de cea de acasă.

„Veneam de la -22°C și aici erau 20°C. Clima din Almería m-a impresionat foarte mult”, își amintește ea. Inițial plănuia doar o scurtă vacanță.

„Ideea era să petrec câteva zile aici, cu verişoarele mele, și să mă întorc acasă, dar mi-a plăcut atât de mult totul încât am decis să rămân”, povestește Mirela.

Avea 23 de ani, diplomă de Bacalaureat și nu știa deloc limba spaniolă. Permisul de ședere era valabil doar trei luni și nu avea un plan clar. A început, ca multe alte femei migrante, lucrând în curățenie și îngrijind persoane în vârstă.

„Nu făcusem niciodată asta. În România lucram într-un birou”, spune ea.

Impactul a fost puternic: „Mi-am spus: „Dacă am decis să rămân, asta este. Trebuie să mă obișnuiesc”. Familia nu i-a înțeles, însă, decizia.

„Mama mi-a spus: „Cât m-am străduit să aveți un loc de muncă bun și să trăiți bine!” Nu înțelegea că era un pas necesar, dar temporar.”

De la clasa zero

Mirela spune că nu s-a obișnuit niciodată cu adevărat cu situația. Fiind o persoană nonconformistă, a început să învețe singură spaniola, cu dicționare și manuale de școală primară împrumutate de la o profesoară.

„Am studiat toate manualele de limba spaniolă, traducând cum puteam”, spune ea. Dimineața lucra la curățenie, iar după-amiaza studia.

„Lucram și studiam. Nu făceam nimic altceva”, îşi aminteşte Mirela.

Drumul spre universitate

În 2009 a început procesul de echivalare a studiilor, iar pentru asta a trebuit să repete clasa a XII-a, deoarece în România nu susținuse examenul de admitere la universitate.

L-a promovat și apoi s-a întrebat din nou: „Și acum ce fac?”. Atunci și-a amintit de copilăria în care se juca de-a profesoara cu păpușile. A decis astfel să studieze Educație Preșcolară.

Fără loc la universitate de stat, a urmat cursurile la distanță, plătindu-le din salariul de menajeră. În cele din urmă și-a terminat studiile și a obținut primul job ca educatoare.

„M-am simțit împlinită. Era ceva ce îmi propusesem și reușisem”. Dar dorința de a merge mai departe nu a dispărut. „Eram deja într-o clasă, dar simțeam că nu progresez”, mai spune Mirela.

Muncă ziua, studiu noaptea

S-a înscris apoi la specializarea Educație Socială la Universitatea din Almería.

Programul ei era epuizant: lucra de la 9:00 la 17:00, iar când ajungea acasă începea „tura a două”: studiul.

Uneori nu putea participa la cursuri din cauza programului de muncă. Profesorii îi trimiteau însă teme suplimentare pentru a compensa absențele.

„Aveam mai mult de lucru decât colegii mei”, își amintește ea. Au existat și momente de îndoială.

„Erau zile în care, epuizată, mă întrebam: „Pentru ce fac asta?”.

Răspunsul venea de fiecare dată la fel de ferm: „Când îmi propun ceva și îmi doresc cu adevărat, trebuie să reușesc până la urmă.

A fost delegată de clasă, reprezentant al studenților și a obținut mai multe calificative maxime. Profesorul Luis Ortiz a observat determinarea ei și a încurajat-o să înceapă cercetarea academică.

Șocul care i-a schimbat viața

Pentru programul de doctorat existau doar 60 de locuri și sute de candidați, iar Mirela credea că „nu are nicio șansă”. Nota ei, 9,5, a făcut însă diferența. Nu toți au încurajat-o.

„Îmi spuneau: „Tu unde crezi că te duci? Dacă vii din România, ce ai tu de spus într-un doctorat?”.

Răspunsul ei a devenit un adevărat principiu de viață: „Am învățat că cel mai important lucru este să crezi în tine, dincolo de zgomotul din jur.”

Timp de trei ani a lucrat la o teză despre educația incluzivă.

„Ca să scrii o carte de 300 de pagini, trebuie să citești 30.000. O teză de doctorat înseamnă să aduci cunoaștere societății. Eu nu voiam doar un titlu, voiam să fiu utilă.”

În primul an petrecut în Spania, Mirela a trecut printr-o tragedie: tatăl ei s-a sinucis.

„A fost un moment foarte dificil pe care a trebuit să îl depășesc”, spune ea.

Durerea nu a făcut-o să renunțe. Din contră, fiecare obstacol, pierderile, nopțile de studiu după muncă și scepticismul celor din jur, au transformat susținerea tezei într-o confirmare personală că decizia de a rămâne în Spania a fost cea corectă.

Recomandarea autorului: Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare
17:47
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare
ENERGIE Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
17:33
Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
FLASH NEWS Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor”
17:02
Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor”
ACTUALITATE Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul  așteptat de ani de zile de comunitate
16:52
Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul  așteptat de ani de zile de comunitate
LIFESTYLE Ce conțin covrigii și merdenelele, de fapt. Ce arată analizele de laborator
16:47
Ce conțin covrigii și merdenelele, de fapt. Ce arată analizele de laborator
ALERTĂ Autorizația pentru consolidarea blocului distrus de explozie a fost eliberată de Primăria Sectorului 5. Ce etape urmează pentru imobilul avariat
16:38
Autorizația pentru consolidarea blocului distrus de explozie a fost eliberată de Primăria Sectorului 5. Ce etape urmează pentru imobilul avariat
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Impactul unui asteroid masiv a creat un câmp uriaș de sticlă în Brazilia
FLASH NEWS Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
17:52
Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
VIDEO EXCLUSIV Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență
17:51
Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență
FLASH NEWS Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri
17:39
Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri
FLASH NEWS Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul
17:20
Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul
ECONOMIE Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere
16:50
Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere
SPORT Un titular al Rapidului și-a PRELUNGIT contractul. „Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord”
16:46
Un titular al Rapidului și-a PRELUNGIT contractul. „Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord”

Cele mai noi

Trimite acest link pe