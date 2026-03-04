Invitat în emisiunea Ai Aflat!, Politica economică a Guvernului, un eșec anticipat a comentat, alături de jurnalistul Ionuț Cristache, cauzele ce au ca efect criza economică cu care se confruntă în prezent România. În opinia fostului ministru social-democrat, decidenții dau dovadă de mult amatorism și improvizație în materie de politici economice.

Eugen Teodorovici, ministru de Finanțe în Guvernul Dăncilă, apreciază că deficitul bugetar este amplificat de faptul că PNRR, sursă majoră de bani pentru România, este periclitat de acele jaloane cerute de Comisia Europeană.

Bruxelles-ul nu cere faimoasele jaloane din PNRR

Însă, în realitate, punctează fostul lider social-democrat, faimoasele jaloane nu au fost cerute explicit de blocul comunitar.

”Aveți de făcut niște analize, lăsați doar ce trebuie, scoateți din jaloane, lăsați doar alea care, atenție, nici măcar nu le-a impus Comisia Europeană. Au zis: revizuiți-vă naibii alea, că nu poți să-mi spui că tu faci 3 bucăți de ceva și tu faci două”.

Chestionat de moderator de ce, din moment ce ”există soluții și marjă de negociere” (în cadrul coaliției), acestea nu se aplică, Teodorovici a comentat astfel:

”În stat, în zona publică, nu există conceptul de privatizare”

În aceeași intervenție, invitatul a atras atenția că statul face o confuzie voită în chestiunea conceptului de privatizare.

”E dincolo de pură prostie. Nu știu, îți dorești să te oprești la prostie și frustare, dar totuși, când vezi că decidenții țării se duc în mod voit, nu ascultă, nu vor să asculte, te gândești bă, înseamnă că au alt plan. Ce anume? Să scoată tot. Repet, de ce vând Liberty Galați? De ce îl vând? Fabrica aceea unde domn Miruță l-a pus pe habarnistul ăla, Salvador Caragea, ce faci tu? Deci pentru privatizare? În stat nu există conceptul de privatizare, știu că o să mă înjure pseudo-liberalii. În stat, în zona publică, nu există conceptul de privatizare. Tu, stat, ții ceea ce este de viitor pentru țară. În următorii 100 de ani cum se va mișca lumea? Domne, agricultură, IT&C, apărare, materii prime samd. Ce facem cu ele? Dacă tu nu ai nevoie de ele, OK. Să aibă și piața, mă duc la bursă, cotă parte, ce e prostia asta? Domne, să fii transparent. Băi mă lași cu prostia asta? Care e nivelul optim de transparență? Cât trebuie să mă duc la bursă ca să fie război?”

AUTORUL RECOMANDĂ

Teodorovici demolează scamatoria lui Bolojan cu excedentul. ”Să ne zică Nazare dacă are obligații de plată. Deficitul nu se va încheia la 6.2,ci la 7”

Kovesi anchetează fraude de 5 miliarde de euro din PNRR. Ce țări sunt vizate și cum stă România