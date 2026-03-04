Bolojan promite vremuri bune, dar de la jumătatea lui 2026: inflația scade, veniturile cresc

Invitat la B1 TV, premierul Ilie Bolojan a anunțat că situația economică a țării se va stabiliza, dar abia din a doua jumătate a anului 2026.

Ilie Bolojan a transmis că inflația își va reveni din a doua jumătate a anului, iar veniturile românilor vor crește. Premierul a precizat că statul nu are bani pentru alte măsuri sociale decât dacă reduce investițiile.

„Dacă în 2025 am avut bugete de sprijin pentru pensionarii cu pensii mici, cu buget de 1,5 miliarde de lei, am considerat de bun simț să o menținem și anul acesta. Pentru alte măsuri sociale nu avem bani decât dacă reducem investiții. Adică Ministerul Muncii și Ministerul Fondurilor Europene să lucreze împreună. Inflația se va stabiliza din a doua jumătate a anului, iar economia se va adapta la noul volum de cheltuieli, determinat de reducerea împrumuturilor și de un nivel stabil de investiții, intrând în vigoare și celelalte venituri.”

Bolojan a subliniat că cea mai mare provocare pentru Guvern rămâne reducerea deficitului bugetar.

„Pe de o parte, noi trebuie să ne coborâm deficitul. Anul trecut am închis pe cash deficitul cu 7,7% din PIB, oricum unul mare, dar mult mai mic decât anul trecut, iar anul acesta trebuie să ne ducem undeva la 6,2%”, a explicat premierul.

