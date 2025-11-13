Prima pagină » Actualitate » Noi detalii despre starea de sănătate a medicului Flavia Groșan. Cum se simte, de fapt

Noi detalii despre starea de sănătate a medicului Flavia Groșan. Cum se simte, de fapt

13 nov. 2025, 14:48, Actualitate
Noi detalii despre starea de sănătate a medicului Flavia Groșan. Cum se simte, de fapt

Flavia Groșan, medic devenit cunoscut în pandemie prin declarațiile ce au stârnit numeroase controverse, se află încă într-o stare de comă profundă, de gradul 4. În cursul acestei săptămâni, ea a fost mutată de la ATI la secția de Pneumologie a Spitalului Județean, dar schimbarea nu marchează o îmbunătățire reală a situației.

Cu toate că nu mai depinde de ventilatorul mecanic și respiră singură, medicii susțin evoluția ei continuă fie una severă. Potrivit unor surse medicale, citate de observatorulbihorean.ro, medical nu răspunde la stimuli și nu prezintă niciun indiciu de conștiență.

Amintim că, Flavia Groșan a ajuns la spital pe 17 octombrie, după ce a fost descoperită în stop cardiac în propria locuință. A fost resuscitată cu dificultate și transportată de urgență la spital, acolo unde medicii au constatat prezența unor pleurezii masive, acumulări de lichid care compromiteau sever funcția pulmonară.

Aceleași surse susțin că acest caz este unul complicat de tumori în stadiu avansat, depistate la plămâni, creier, ficat și glandele suprarenale. Este vorba despre metastaze, semn boala s-a răspândit dintr-o sursă tumorală principală către mai multe organe.

Inima, rinichii și ficatul funcționează în parametri acceptabili, însă echipa medicală privește cu rezervă evoluția ei. Cel mai probabil, medicii susțin va rămâne internată la Pneumologie până când condiția va permite o eventuală mutare la îngrijiri paliative.

