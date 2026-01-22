Prima pagină » Actualitate » Noi detalii din ancheta crimei din Timiș. Urmele care i-au dat de gol pe adolescenții acuzați că și-au ucis colegul și l-au îngropat în curte

Noi detalii din ancheta crimei din Timiș. Urmele care i-au dat de gol pe adolescenții acuzați că și-au ucis colegul și l-au îngropat în curte

Mihai Tănase
22 ian. 2026, 10:09, Actualitate
Noi detalii din ancheta crimei din Timiș. Urmele care i-au dat de gol pe adolescenții acuzați că și-au ucis colegul și l-au îngropat în curte
Foto: Freepik.com - Imagine cu rol ilustrativ

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din județul Timiș, care a șocat o țară întreagă, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis și îngropat în curtea unui coleg. Ancheta scoate la lumină noi dovezi, urme de sânge, un cuțit ascuns în sobă și declarații cruciale care au dus la reținerea a trei minori.

Detalii cutremurătoare din crima de o violență extremă, petrecută în județul Timiș, au ieșit la iveală, după ce un adolescent de 15 ani din localitatea Cenei, de lângă Timișoara, a fost găsit mort și îngropat într-o grădină. Principalii suspecți sunt trei colegi de școală, cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani.

Băiatul fusese dat dispărut de familie după ce, luni seara, a plecat de acasă cu trotineta electrică și nu s-a mai întors. Mama lui a alertat autoritățile după ce i-a găsit borseta abandonată pe drum. Potrivit anchetatorilor, adolescentul s-ar fi întâlnit cu trei colegi de școală, care i-ar fi reproșat că în trecut le-ar fi vorbit urât.

Conflictul ar fi degenerat într-o bătaie, iar victima ar fi fost lovită cu mai multe arme albe, rănile provocându-i moartea. Cuprinși de panică, suspecții ar fi încercat să scape de trupul neînsuflețit, dezbrăcându-l și încercând inclusiv să îi dea foc, potrivit datelor din anchetă.

Ulterior, trupul adolescentului a fost îngropat în grădina casei celui mai mic dintre suspecți, un băiat de 13 ani, care se afla singur acasă la momentul respectiv.

„Am văzut aici niste sânger, dar…”

Polițiștii au descoperit pământ răscolit și urme de sânge în curtea locuinței. Un tânăr de 21 de ani, martor în dosar, ar fi observat comportamentul suspect al minorilor și ar fi oferit informații relevante anchetatorilor.

„Aici nu putea să tragă cu roaba, e arătură, e îngheţată, era greu băiatul, solid”, au spus localnici care au asistat la intervenția autorităților, potrivit Știrileprotv.ro.

O localnică a declarat anchetatorilor: „L-am văzut ieri, mergea la școală. Era cu ghiozdanul. Am văzut aici niște sânge, dar nu m-am gândit nicidecum să fie de la om. Am crezut că e de la ceva animal.”

„Tatăl lui lucrează afară, a cumpărat atv, a cumpărat trotinetă electrică… să aibă copilul… juca fotbal şi uite!”, a declarat un alt localnic.

În casa suspectului de 13 ani, anchetatorii au găsit un cuțit ascuns în sobă, iar într-un tomberon din apropiere, încălțămintea copilului ucis. Trotineta victimei a fost descoperită la unul dintre cei doi suspecți de 15 ani.

„E jenant, e tragic, nu ştiu, nu pot să vă dau nici un detaliu”, a declarat tatăl vitreg al unuia dintre suspecți.

Întrebat dacă știa despre conflictele dintre copii, acesta a răspuns: „Nu.”

„Şi ieri. l-am văzut şi i-am dat aici de mâncare.”, a spus mătușa unuia dintre suspecți. Întrebată dacă nu i s-a părut nimic suspect, femeia a adăugat: „Nu, era cuminte. Nu e el să meargă pe stradă să facă ceva.”

Ce spun criminologii

Experții criminaliști atrag atenția că un astfel de comportament violent poate avea cauze multiple. Colonelul (r) Florin Lăzău a explicat de unde pornește apetitul pentru violență extremă în cazul celor mici.

„Factorii familiali, prin copierea unor modele parentale infracționale. Putem vorbi despre factori psihologici, care se regăsesc în impulsivitate extremă, în furie acumulată în timp. Putem vorbi despre factori sociali, care se reflectă în anturajul delincvent.”, a afirmat colonelul (r) Florin Lăză.

Cei trei suspecți minori au fost duși la audieri de polițiști. Doi dintre suspecți vor răspunde penal și riscă ani grei de închisoare. Avocatul Cosmin Boloșin a precizat ce urmează să se întâmple cu cel de-al treilea suspect în cazul de crimă din Timis.

„Cei de 15 ani vor răspunde penal, pentru că de la 14 ani răspund penal. Vor fi luate măsuri educative privative și neprivative de libertate, dar copilul de 13 ani, în România, conform legislației actuale, nu răspunde penal.”, a declarat avocatul Cosmin Boloșin.

Dacă vor fi găsiți vinovați, adolescenții de 15 ani riscă pedepse de până la 25 de ani de închisoare, care pot fi însă reduse la jumătate, având în vedere că sunt minori. În cazul copilului de 13 ani, instanța poate dispune internarea într-un centru de reeducare.

