Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă

O descoperire macabră a avut loc într-un apartament din București. O femeie a fost găsită decedată, după ce vecinii din bloc au sesizat un miros înțepător dinspre locuință. Decesul ei ar fi avut loc în urmă cu o săptămână, iar femeia locuia cu soțul ei. Cazul i-a pus pe gânduri pe anchetatori, iar bărbatul alături de care locuia a ajuns în custodia polițiștilor.

O descoperire macabră a avut loc într-un apartament din București, sector 6. O femeie de 65 de ani a fost găsită decedată în locuința în care stătea alături de soțul ei. Vecinii din bloc au sesizat un miros înțepător care provenea dinspre locuința celor doi soți, așa că au alertat autoritățile. La fața locului, anchetatorii au descoperit trupul neînsuflețit al femeii, care se afla, deja, într-o stare avansată de degradare.

Descoperire macabră într-un apartament din București

Trupul neînsuflețit al femeii a fost descoperit lângă pat, într-o cameră din apartamentul situat pe Bulevardul Timișoara, sector 6. Decesul femeii de 65 de ani a ridicat suspiciuni în rândul anchetatorilor, având în vedere că aceasta locuia alături de soțul ei.

Anchetatorii nu exclud o posibilă crimă comisă de soțul femeii. Potrivit datelor, trupul neînsuflețit al femeii ar fi fost ascuns în apartament de aproape o săptămână. Bărbatul se află, acum, în custodia polițiștilor. Trupul neînsuflețit al femeii a fost ridicat și i se va efectua o necropsie.

Un vecin a mărturisit că l-ar fi văzut pe bărbat, în urmă cu 4-5 zile, când alerga pe stradă. Un alt locatar a susținut că soția lui ar fi avut probleme de sănătate.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat. Doamna era foarte bolnavă şi bărbatul a stat cu ea şi a păzit-o tot timpul. Au fost oameni care s-au iubit”, a spus un vecin, potrivit Observatornews.ro.

Autorul recomandă:

Adriana, o mamă a doi copii mici a fost găsită MOARTĂ într-un apartament din Hunedoara. Soțul tinerei a fost arestat

Tragedie în Timișoara. O judecătoare de la Tribunalul Timiș a murit, după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc

Schimbările din Educație au dus la o TRAGEDIE în Timiș. O învățătoare a murit după ce a aflat că i se desființează postul

Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital

Sursă foto: colaj Shutterstock